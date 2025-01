Més caos a les carreteres catalanes: Retencions en diverses vies a causa d'accidents

La jornada d'aquest dijous es lleva amb importants complicacions en diverses carreteres de Catalunya. D'acord amb la informació facilitada pel Servei Català de Trànsit (SCT) a través de les seves xarxes socials, s'han produït dues incidències destacades que estan generant retencions i talls de carril, amb el consegüent malestar per a milers de conductors.

La primera d'elles afecta l'AP-7, a l'altura de Vilablareix, en sentit sud (direcció Barcelona), on dos carrils han hagut de ser tallats per la presència d'un vehicle avariat. El succés, del qual encara no es coneixen les circumstàncies concretes, està ocasionant cues que avancen a pas molt lent, sobretot en les hores punta d'entrada a la ciutat comtal. Les imatges captades per les càmeres mostren una densa filera de turismes i camions a l'espera que el cotxe immobilitzat sigui retirat i es recuperi la normalitat a la via.

A pocs quilòmetres, i en sentit contrari, un altre tram de l'AP-7 també pateix un episodi de congestió. Segons el SCT, s'han registrat almenys 2 quilòmetres de retencions a l'altura de Cerdanyola del Vallès, en sentit nord (direcció Girona), a causa d'un accident que bloqueja part del carril esquerre. Les primeres hipòtesis apunten a una col·lisió entre diversos turismes, si bé no han transcendit dades sobre possibles ferits. La principal dificultat rau en la impossibilitat de mantenir fluid el trànsit en un horari en què nombrosos vehicles transiten per aquesta autopista, eix fonamental de comunicació a Catalunya.

Millora a la C-32

Davant aquesta situació, la recomanació de Trànsit és buscar rutes alternatives si és possible, especialment per a aquells usuaris que puguin modificar el seu itinerari o que no precisin passar per aquests trams en hores crítiques. En cas de no disposar d'altres opcions, convé preparar-se per a cues de certa rellevància i dur a terme una conducció responsable i atenta, respectant les distàncies de seguretat i evitant maniobres brusques que puguin desencadenar nous incidents.

La Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra treballen coordinadament amb els equips d'assistència i les empreses de grues per retirar com més aviat millor tant el vehicle avariat de l'AP-7 en sentit sud com els turismes involucrats en l'accident en sentit nord. Fins al moment, no s'han notificat talls totals de l'autopista, la qual cosa alleuja part de la congestió, encara que no evita que les cues continuïn incrementant-se de forma intermitent al llarg del matí.

D'altra banda, a primera hora d'aquest matí s'ha produït un altre sinistre a la C-32 que ha provocat llargues cues quilomètriques i que ha tallat dos carrils. Amb el pas dels minuts, la situació s'ha anat normalitzant en aquest cas.