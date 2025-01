Alerta a la C-32: Un accident provoca talls de carril i cues quilomètriques

El matí d'aquest dijous ha començat amb importants complicacions de trànsit a la C-32, a l'altura de Sant Boi de Llobregat, en sentit Barcelona. Segons la informació facilitada pel Servei Català de Trànsit (SCT), un accident ha obligat a tallar diversos carrils, cosa que s'ha traduït en llargues retencions que, en un primer moment, superaven els tres quilòmetres de cua a l'altura del Prat de Llobregat.

Pocs minuts després, s'ha actualitzat la situació indicant que la restricció s'havia reduït a un sol carril, encara que les cues, lluny de remetre, han augmentat fins a més de quatre quilòmetres des de la zona de Viladecans. En les imatges difoses, s'aprecia una llarga filera de vehicles detinguts o avançant molt lentament, acompanyada de senyals lluminoses d'emergències i operatius dels equips d'auxili.

Les primeres hipòtesis apunten que en el sinistre s'han vist implicats diversos turismes, si bé encara no s'han donat a conèixer detalls concrets sobre el nombre de ferits, si és que n'hi ha, o la gravetat d'aquests. En qualsevol cas, la situació en plena hora punta ha incrementat la densitat del trànsit, complicant de manera notable la mobilitat de qui es dirigia als seus llocs de treball o estudi.

Rutes alternatives

Des de Trànsit es recomana als conductors buscar rutes alternatives per evitar quedar atrapats en les retencions, sobretot si es planifica un trajecte amb horari ajustat. Algunes de les possibles vies secundàries, com la C-31 o la B-20, podrien veure's també afectades per un efecte dòmino, amb una part d'usuaris desviant-se cap a aquestes carreteres.

Per la seva banda, els cossos de seguretat i emergències desplaçats al lloc treballen a contrarellotge per retirar els vehicles sinistrats i restablir la normalitat a la C-32 com més aviat millor. Per ara, han pogut retirar-los al voral, el primer pas per assolir la normalitat. Així mateix, es recorda la necessitat de respectar els límits de velocitat, mantenir la distància de seguretat i facilitar el pas a les dotacions d'emergències al carril esquerre, ja que qualsevol maniobra imprudent pot agreujar la situació o provocar nous incidents.

La principal recomanació per a les pròximes hores és mantenir-se informat a través de les xarxes socials oficials del SCT o de les aplicacions de trànsit en temps real. En la mesura del possible, s'anima la ciutadania a posposar desplaçaments no imprescindibles, o bé a avançar la sortida per comptar amb un marge que permeti afrontar les retencions sense estrès. Amb tot, la previsió apunta que es necessitarà un temps per desallotjar completament la via, per la qual cosa s'insta els automobilistes a armar-se de paciència i conduir amb la màxima precaució.