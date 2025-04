Més de 5 km de retenció a la C-31 per un accident avui dilluns de Pasqua

per Mireia Puig

Un nou contratemps a les carreteres catalanes ha complicat considerablement el retorn de milers de conductors després del pont festiu. La situació, agreujada per l'alta afluència de vehicles típica del Dilluns de Pasqua, ha generat importants complicacions per als usuaris que tornaven a casa després d'uns dies de descans.

Retencions quilomètriques després de l'accident

Al voltant del migdia d'aquest dilluns 21 d'abril, un accident ocorregut a la C-31 ha provocat una congestió significativa, generant més de cinc quilòmetres de retencions en sentit Llagostera.

Segons ha informat el Servei Català de Trànsit mitjançant els seus canals oficials, l'incident ha obligat al tancament d'un dels carrils de la via, afectant greument el trànsit i causant llargues cues de vehicles atrapats durant diverses hores.

| ACN

L'accident s'ha produït específicament en el tram nord de la carretera C-31, a l'altura del terme municipal de Santa Cristina d’Aro. La C-31 és una via especialment sensible durant festius i caps de setmana, ja que connecta directament zones turístiques de la Costa Brava amb importants punts de l'interior de Catalunya.

Operatiu d'emergència i gestió del trànsit

Davant aquesta situació, els serveis d'emergència i els Mossos d'Esquadra han actuat ràpidament per atendre les víctimes del sinistre, regular el trànsit i habilitar progressivament la circulació. Afortunadament, les autoritats no han reportat víctimes mortals, encara que per ara es desconeix el nombre exacte de ferits o la gravetat del seu estat.

A més, Trànsit ha desplegat patrulles especials amb l'objectiu de minimitzar l'impacte del tancament parcial de la via, establint rutes alternatives i senyalitzant els desviaments necessaris per agilitzar la circulació dels vehicles atrapats en el col·lapse.

Antecedents d'accidents a la C-31

Aquest tram de la C-31 és conegut per ser un dels punts conflictius del trànsit català durant els períodes vacacionals. Només en el que va d'any s'han registrat diversos incidents similars, especialment coincidint amb festius o caps de setmana llargs, quan augmenta considerablement el volum de trànsit a les carreteres properes a la Costa Brava.

Segons dades de les autoritats de trànsit catalanes, els dies festius de primavera solen registrar increments superiors al 30% en la mobilitat respecte a dies laborables, especialment en vies amb destinació turística. Això augmenta significativament el risc d'accidents i, per tant, de col·lapses com el viscut aquest Dilluns de Pasqua.

Conseqüències per als usuaris afectats

Els conductors atrapats en les retencions han manifestat a través de xarxes socials la seva frustració i preocupació, destacant la necessitat d'extremar la precaució en dies festius, quan l'afluència de vehicles augmenta significativament.

| ACN

Alguns usuaris també han suggerit la necessitat de millorar la infraestructura viària a la zona o la implantació de mesures especials en dies crítics per evitar situacions similars en el futur.

Reflexió sobre la seguretat viària en festius

L'incident a la C-31 reobre una vegada més el debat sobre les mesures necessàries per millorar la seguretat viària durant les jornades de major mobilitat. Experts en trànsit recomanen extremar les precaucions en aquestes dates i anticipar les hores punta per evitar situacions compromeses.

Aquest nou episodi de congestió, encara que afortunadament sense víctimes mortals reportades, serveix com a recordatori de la vulnerabilitat de les vies catalanes en dies de alta demanda, i de la importància de continuar treballant en campanyes de prevenció i conscienciació viària, especialment durant els períodes festius que registren majors desplaçaments per carretera.