Caos a la C-32 per un accident al final del primer dia de l'Operació Tornada

La tranquil·litat habitual d'una important autopista catalana s'ha vist interrompuda per un inesperat incident en finalitzar el primer dia de la coneguda Operació Retorn, causant llargues retencions i desesperació entre els conductors que intentaven tornar després d'uns dies festius. Un accident de trànsit, les causes del qual encara s'investiguen, ha provocat importants complicacions en un dels accessos clau cap a la capital catalana.

Equips d'emergències es troben treballant al lloc

L'incident s'ha registrat concretament a l'autopista C-32, a l'altura d'Alella i en direcció a Barcelona. Al voltant de les 19:20 hores del diumenge 20 d'abril, un xoc entre diversos vehicles va obligar al tancament parcial de la via, deixant inhabilitat un dels carrils de circulació i provocant retencions que van assolir ràpidament els cinc quilòmetres de lentitud extrema.

Equips d'emergència, inclosos Mossos d'Esquadra i serveis sanitaris, es van desplaçar ràpidament al lloc del sinistre per atendre possibles ferits i assegurar el perímetre, amb l'objectiu d'evitar majors complicacions a la carretera. Segons les primeres informacions facilitades per Trànsit, la via ha romàs parcialment restringida mentre els vehicles involucrats eren retirats i es feien les tasques necessàries per restablir plenament la circulació.

Impacte sobre els conductors

Aquest accident ha coincidit just amb el moment àlgid del retorn després de la primera jornada de l'Operació Retorn, un període especialment sensible a causa de l'elevat volum de trànsit registrat a les vies catalanes després de dies festius.

Molts conductors han manifestat la seva frustració a les xarxes socials, alertant sobre el temps excessiu que han hagut de romandre atrapats als seus vehicles.

La situació va ser particularment crítica a causa que la C-32 és una autopista clau per accedir a Barcelona des de la costa del Maresme i zones turístiques properes.

La reducció a un sol carril va provocar que el trànsit es ralentís de manera considerable, afectant no només els viatgers, sinó també molts residents que tornaven als seus domicilis després de gaudir del dia festiu.

Antecedents recents en aquesta autopista

Cal destacar que l'autopista C-32 sol registrar incidents puntuals en èpoques d'alt trànsit vehicular. Anteriorment, durant altres operacions retorn, accidents similars han provocat situacions semblants, posant en evidència la vulnerabilitat d'aquesta via davant qualsevol interrupció, fins i tot si es tracta d'un incident menor.

Aquests fets han portat les autoritats a recordar periòdicament la necessitat d'extremar la precaució i respectar sempre les normes de circulació, especialment en dies d'elevada afluència vehicular, on una simple distracció pot convertir-se ràpidament en un problema major per a centenars de persones.