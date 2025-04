Es crema la planta baixa d'un bloc de pisos: Una persona morta

Un incendi en un habitatge ha causat alarma i consternació aquest matí, deixant com a resultat la tràgica mort d'una persona. El sinistre, que ha tingut lloc a la planta baixa d'un bloc residencial, ha requerit una important mobilització dels serveis d'emergències per sufocar les flames i assegurar la zona afectada.

Mobilització dels equips d'emergència

L'avís de l'incendi va arribar minuts abans de les 11:00 hores d'avui, 21 d'abril de 2025. Davant la gravetat del fet, set dotacions de bombers es van desplaçar ràpidament al lloc per enfrontar les flames que es van propagar amb velocitat per la planta baixa de l'immoble. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), per la seva banda, va activar una unitat terrestre per atendre possibles víctimes, confirmant posteriorment la trista notícia de la mort d'una persona al lloc.

La ràpida resposta va permetre controlar i extingir l'incendi en un curt període de temps, evitant que les flames arribessin a altres pisos o habitatges propers. Els equips de bombers van procedir també a inspeccionar l'edifici per assegurar que no quedaven focus actius i garantir que no hi hagués més víctimes atrapades al seu interior.

| Canva

Un bloc residencial afectat a Roses

L'incident ha ocorregut a Roses, un conegut municipi de la Costa Brava, molt concorregut especialment en èpoques vacacionals. Aquest tipus de successos cobra especial rellevància per tractar-se d'àrees residencials on la concentració d'habitatges és alta, incrementant potencialment els riscos associats a incendis.

Encara que la causa exacta del foc està sent investigada per les autoritats competents, fonts inicials apunten que l'origen podria estar vinculat a un accident domèstic o a una fallada en alguna instal·lació de l'edifici. Aquest fet posa en relleu la importància de mantenir adequadament revisades les instal·lacions elèctriques i de gas per evitar accidents d'aquestes característiques.

Conseqüències de l'incendi i reacció veïnal

Després de conèixer-se el succés, molts veïns de la zona van expressar la seva preocupació i consternació davant la mort de la víctima, les dades personals de la qual no han transcendit per respecte a la privacitat i la investigació en curs.

Aquest lamentable esdeveniment ha generat un clima de commoció a Roses, especialment entre els residents propers a l'immoble sinistrat.

A més de l'impacte emocional, els residents han manifestat inquietud per la seguretat a les seves llars i la necessitat de reforçar mesures preventives i de seguretat contra incendis, particularment en edificacions antigues o menys preparades davant emergències.

Reflexió sobre seguretat i prevenció

Aquest incident posa novament sobre la taula la importància de la prevenció i conscienciació ciutadana davant emergències domèstiques.

| ACN

Des de les autoritats locals i els serveis d'emergència es recorda contínuament la necessitat de revisar periòdicament els sistemes elèctrics i de calefacció, instal·lar detectors de fum i comptar amb extintors accessibles per minimitzar riscos.

La tràgica pèrdua de vides humanes en incendis domèstics ha de servir com un fort recordatori a tota la comunitat sobre la importància de la prevenció i la ràpida actuació davant qualsevol indici de foc o fum, elements fonamentals per protegir vides i béns.