Tragèdia mortal en un accident laboral en una hípica

Una descàrrega elèctrica ha estat la causa de la mort d'un home que realitzava tasques de manteniment en una hípica. Els Mossos ho estan investigant, de moment, com un accident laboral i han informat del que ha succeït al Jutjat de Guàrdia de Lleida, que serà qui s'ocupi de realitzar la pertinent instrucció per esclarir els fets.

El terrible succés ha tingut lloc en una hípica d'Alpicat (Segrià). Un operari estava treballant en la instal·lació automatitzada de reg i va patir una descàrrega elèctrica letal. Tenia 41 anys i era veí de Lleida.

| @112

Es coneixen pocs detalls

Encara que els detalls sobre l'origen de la descàrrega elèctrica encara es desconeixen, les autoritats han confirmat que la víctima no pertanyia al personal directe de l'hípica, sinó que formava part d'una empresa externa contractada per a aquest tipus de treballs.

La tragèdia es va desencadenar al voltant de primera hora de la tarda, moment en què l'operari, pel que sembla, es trobava manipulant algun component del sistema de reg. El succés va ocórrer tan ràpid que no va donar marge a aquells que es trobaven a prop per poder advertir el perill.

Intervenció dels Bombers de la Generalitat, del SEM i els Mossos d'Esquadra

Tres dotacions de Bombers de la Generalitat van acudir de seguida per assegurar la zona i descartar qualsevol risc addicional. Mentrestant, el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) va desplaçar fins al lloc diverses unitats especialitzades per atendre el ferit. Malauradament, malgrat els esforços del personal sanitari, no va ser possible salvar la vida del treballador.

| ACN

Els Mossos d'Esquadra han seguit el protocol habitual en casos d'accidents amb resultat de mort, van obrir una investigació per esclarir amb exactitud els motius que van propiciar la descàrrega elèctrica. Les primeres investigacions apunten a un error en el sistema elèctric o en la manipulació del dispositiu de reg, encara que seran els informes tècnics i pericials els que determinin la causa. Tots aquests informes es manaran al Jutjat d'Instrucció que porti la causa.

Així mateix, s'ha informat al Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat perquè conegui l'assumpte i prengui les mesures que estimi oportunes en matèria de compliment de riscos laborals.