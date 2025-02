Un menor apunyalat a Barcelona: Un possible testimoni podria ser clau

La Ciutat Comtal segueix submergida en el caos absolut. Els carrers de la capital catalana s'han convertit en els últims anys en l'escenari perfecte del crim i de la perillositat. Els robatoris són el menor dels mals i la inseguretat segueix creixent dia a dia sense mostrar cap indici de millora.

I és que fins i tot les apunyalades s'han tornat habituals i ja ningú es lliura de sentir aquest pànic impropi d'una ciutat com Barcelona. En aquest sentit, la nit de divendres va tornar a produir-se un d'aquests episodis amb, com no, dos magrebins com a protagonistes. I és que segons ha informat El Caso, aquestes dues persones immigrants van propinar una ganivetada a l'abdomen a un altre jove de 17 anys.

| ACN

Va ocórrer al voltant de les deu de la nit en un dels escenaris més cèntrics i turístics de la zona. Les autoritats no han concedit encara molta informació sobre l'altercat, però els Mossos d'Esquadra ja estan investigant les causes. En principi, la hipòtesi del robatori o furt no figura entre les principals, sinó que més aviat es mouen en un ajust de comptes.

El jove va ser traslladat immediatament i en estat greu a l'Hospital del Mar amb una ferida d'arma blanca a l'abdomen, amb afectació a l'estómac. No obstant això, i afortunadament, les últimes informacions apunten que la seva vida no corre perill i que la seva evolució és positiva. Mentre es recupera a l'Hospital, els agents de la Policia segueixen buscant els autors.

La importància dels testimonis

Una de les principals bases amb les quals compten els Mossos per trobar-los és, precisament, la gran quantitat de testimonis que hi havia a la zona. Un divendres a la nit, la Plaça Catalunya és albergadora de multituds, per la qual cosa algú devia veure alguna cosa. De fet, gràcies a alguns dels presents es va poder determinar que els autors són joves magrebins i que van fugir corrent quan altres persones van acudir a socórrer el jove ferit.

A més, un altre testimoni ha explicat a través de les seves xarxes socials que va veure en primera persona un esdeveniment certament sospitós. "A les 20h sortia del Corte Inglés de Plaça Catalunya i entraven 5/7 menes corrent per la porta principal", explicava. La seva aportació, sens dubte, podria ser imprescindible en la investigació, però la veritat és que la distància horària amb l'altercat (22h) no acaba de quadrar.

Sigui com sigui, aquest episodi no fa més que demostrar que la situació a Barcelona amb aquest tipus d'actes és més assídua del que hauria de ser. Durant el 2024, els Mossos van augmentar els seus controls i van extreure prop de 3.500 armes blanques, però això és insuficient. La inseguretat creix dia a dia i la societat barcelonina exigeix que les autoritats facin un pas més.