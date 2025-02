Terrible incendi: Mor una dona de 92 anys i hi ha tres ferits a l'hospital

per Iker Silvosa

Un devastador incendi ha sacsejat la tranquil·litat d'una zona residencial, deixant una estela de tragèdia i commoció. En plena matinada, quan la majoria dels veïns dormien, un edifici d'apartaments es va convertir en escenari de flames i desesperació.

L'incendi es va desfermar en un bloc d'apartaments ubicat al carrer d'Alfredo Kraus de la Pineda, a Vila-seca (Tarragonès). Les primeres trucades d'auxili van arribar als serveis d'emergència a les 04:17 hores, alertant sobre un foc que ja estava completament desenvolupat a la quarta planta de l'edifici. A la seva arribada, els efectius dels Bombers de la Generalitat van trobar una escena crítica: el fum sortia amb força per la façana, mentre que en dos dels balcons tres persones demanaven ajuda a crits.

| ACN

Desplegament d'emergències i tasques de rescat

Davant la gravetat de l'incendi, els bombers van mobilitzar set dotacions: quatre vehicles d'aigua, dues autoescales i una unitat de comandament. La seva actuació es va centrar en l'extinció del foc i el rescat dels veïns atrapats als seus habitatges. A mesura que avançaven en el control de les flames, també realitzaven una cerca a l'interior de l'immoble per descartar possibles víctimes.

Mentrestant, els serveis mèdics d'emergència (SEM) van desplegar quatre unitats per atendre els afectats. Un total de 12 persones van haver de ser confinades als seus habitatges per seguretat, mentre els bombers realitzaven tasques de ventilació per evitar la propagació del fum a altres zones de l'edifici.

Una víctima mortal i tres ferits per intoxicació

Lamentablement, els bombers van localitzar a l'interior de l'habitatge afectat el cos sense vida d'una dona de 92 anys. Malgrat els esforços de l'equip mèdic, només van poder certificar la seva defunció al lloc dels fets. A més, tres persones van resultar intoxicades per inhalació de fum, encara que el seu estat va ser catalogat com a lleu i van ser traslladades a l'hospital per rebre atenció.

Entre els afectats, hi havia una parella d'ancians que va aconseguir escapar gràcies a la ràpida actuació dels bombers. Un altre veí, que va intentar sufocar les flames amb un extintor, va haver de ser rescatat després de quedar atrapat en una de les escales de l'edifici. Les autoritats han destacat que l'ús dels detectors de fum podria haver reduït la magnitud de l'incident si haguessin estat operatius a tots els habitatges.

Investigació en marxa

Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació per esclarir les causes de l'incendi. Per a això, cinc patrulles s'han desplaçat al lloc i han iniciat les diligències judicials pertinents. També han col·laborat en l'operatiu diverses patrulles de la Policia Local, encarregades de la coordinació i suport en l'evacuació dels veïns.

Les primeres hipòtesis apunten que l'incendi podria haver-se originat a la cuina de l'apartament afectat, encara que no es descarta cap altra possible causa. Els pèrits especialitzats en incendis ja estan treballant en l'anàlisi de les restes de l'immoble per determinar l'origen exacte del foc.