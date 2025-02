Es crema un basar sencer de matinada: Els bombers no poden fer res

Un incendi espectacular va arrasar completament un basar ubicat al carrer Pica d'Estats de Roses durant la matinada d'aquest divendres. Les flames, que es van propagar amb rapidesa, van consumir el local en la seva totalitat abans que els bombers poguessin evitar-ne la destrucció. Afortunadament, no es van reportar persones ferides.

Un foc imparable en plena nit

L'avís de l'incendi es va rebre a les 02:43 hores a través del telèfon d'emergències 112. En arribar al lloc, els bombers van trobar el foc completament desenvolupat, cosa que va dificultar qualsevol intent de salvar l'estructura del comerç. Malgrat la intensitat de les flames, els equips d'emergència van aconseguir contenir l'incendi i evitar que s'estengués a les naus contigües.

Danys totals a l'establiment

Les imatges difoses pels Bombers de Catalunya mostren la devastació del basar. El sostre col·lapsat, les parets ennegrides pel fum i l'estructura calcinada evidencien la magnitud del desastre. Segons fonts oficials, el comerç era d'una sola planta i va quedar completament destruït.

| @bomberscat, fotogigi85, XCatalunya

Encara es desconeixen les causes exactes que van originar l'incendi. Els pèrits han iniciat una investigació per determinar si va ser provocat per una fallada elèctrica, un descuit o si hi va haver algun altre factor involucrat. Mentrestant, els propietaris del basar han començat a avaluar les pèrdues materials, que es preveuen quantioses.

Una resposta eficaç que va evitar danys majors

Encara que els bombers no van poder evitar la destrucció del basar, la seva ràpida intervenció va aconseguir evitar que el foc s'escampés als establiments veïns. La situació podria haver estat encara més greu si les flames haguessin arribat a altres naus industrials properes.

| Govern

El succés ha generat preocupació entre els comerciants de la zona, que temen que un incident similar pugui afectar els seus negocis. Mentrestant, les autoritats han instat a extremar les mesures de seguretat per prevenir nous incendis.