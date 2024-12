Despreniments a la C-15: Greu risc, així s'està desviant el trànsit

per Sergi Guillén

La carretera C-15, coneguda com a Eix Diagonal, connecta importants nuclis de població al Penedès i Garraf. És una via clau per al transport i el comerç en aquesta regió de Catalunya. A més, és essencial per als desplaçaments turístics, especialment cap a Vilanova i la Geltrú i Sitges.

Amb una infraestructura moderna, la C-15 ha millorat la mobilitat a les comarques interiors i costaneres. És una alternativa imprescindible per descongestionar altres vies. Tot i això, el seu traçat, que travessa terrenys muntanyosos, la fa vulnerable a incidents relacionats amb el terreny, com els despreniments.

Aquesta carretera és transitada diàriament per milers de vehicles. La seva importància es posa en evidència quan un incident afecta la seva operativitat. Els problemes en aquesta via tenen un impacte immediat als trajectes diaris i la logística regional.

Desviaments a la C-15 per despreniments

La Direcció General de Trànsit ha informat de despreniments entre Canyelles i Vilanova i la Geltrú, en sentit Vilanova. Aquest incident ha obligat a tancar temporalment el tram afectat per garantir la seguretat dels conductors. S'estan habilitant desviaments per la carretera C-15z per minimitzar l'impacte a la circulació.

| ACN

Les imatges proporcionades per Trànsit mostren una carretera bloquejada mentre equips treballen per netejar el terreny. Aquestes tasques es realitzen amb extrema precaució per evitar nous despreniments a la zona afectada.

El desviament per la C-15z és l'alternativa principal per als conductors. Tot i que permet reprendre els trajectes, ha incrementat els temps de desplaçament. Es recomana als usuaris preveure possibles retards i planificar rutes alternatives.

Perills dels despreniments a carreteres

Els despreniments són un risc habitual a zones muntanyoses i carreteres amb talls en talussos. Aquests esdeveniments poden produir-se per pluges intenses, sequeres perllongades o moviments del terreny. Les conseqüències inclouen des de danys materials fins a accidents greus.

La prevenció és essencial per reduir l'impacte dels despreniments. Revisions freqüents en les infraestructures, drenatges eficients i sistemes de protecció com a malles metàl·liques són fonamentals. A més, en trams afectats, cal reforçar la senyalització per alertar els conductors.

A carreteres com la C-15, que connecta zones estratègiques, els despreniments afecten tant la seguretat viària com l'economia regional. Per això, mantenir la infraestructura en òptimes condicions i actuar ràpidament davant d'incidents són prioritats imprescindibles.

| ACN

Mesures per evitar despreniments

Davant la freqüència d'aquests esdeveniments, especialment en èpoques de pluges intenses, calen mesures més efectives per prevenir despreniments. La instal·lació de barreres dinàmiques i malles protectores als talussos de més risc podria ser una solució a llarg termini.

A més, s'han d'implementar sistemes de monitorització per detectar moviments al terreny que puguin desencadenar despreniments. L'impacte del canvi climàtic també s'ha de tenir en compte, ja que fenòmens meteorològics extrems estan augmentant en freqüència i en intensitat.

Per això, és crucial que les autoritats incloguin aquests factors als plans de manteniment i millora de la infraestructura viària. D'aquesta manera, es podrien evitar futurs tancaments de carreteres com ara la C-15 i garantir la seguretat dels usuaris.