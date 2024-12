Dos accidents provoquen el caos a la B-23 i a l'A-2: Carril tallat i llargues cues

Les retencions a les carreteres a primera hora del matí són un problema habitual que dificulta l'inici del dia per a milers de conductors. Les presses, l'acumulació de vehicles i els imprevistos, com accidents, converteixen qualsevol desplaçament en un repte. Avui, la situació s'ha complicat especialment a la B-23 i l'A-2 a causa de dos accidents consecutius i un embús addicional.

Segons ha informat Trànsit, la B-23 ha estat l'escenari de dos accidents que han obligat a tallar un carril de la calçada. Un dels incidents ha ocorregut a Sant Feliu de Llobregat, en sentit Barcelona, provocant importants retencions que s'estenen fins al Papiol. Aquest tram és un dels més concorreguts durant les primeres hores del dia, cosa que ha agreujat encara més el problema.

El segon accident s'ha produït a Sant Joan Despí, en sentit Martorell, i ha generat una cua de 2 quilòmetres que comença a Esplugues de Llobregat. Els vehicles circulen a pas lent, i els conductors afectats mostren la seva frustració davant la manca d'avançaments. La presència d'equips d'emergència a la zona ha reduït la capacitat de la via, complicant el trànsit encara més.

Per si no fos prou, també s'ha registrat congestió a l'A-2 des de Pallejà. Aquest tram ja és conegut pels seus problemes de circulació a les primeres hores del dia. L'acumulació de trànsit a la B-23 i els desviaments provocats pels accidents han tingut un efecte dòmino en altres carreteres properes.

Afectacions també en transport públic

Els conductors que es dirigeixen a Barcelona o a localitats de l'àrea metropolitana estan patint importants retards. La combinació d'accidents i retencions està causant retards de diversos minuts en els desplaçaments habituals. Molts usuaris del transport privat no han tingut més opció que resignar-se i adaptar els seus horaris davant la situació.

Les imatges difoses per les càmeres de Trànsit mostren l'abast de les llargues cues. Quilòmetres de vehicles s'acumulen en ambdós sentits, mentre els serveis de trànsit treballen per normalitzar la situació. La reducció de carrils a causa dels accidents ha estat clau per al col·lapse de la via.

Aquest tipus d'incidents no només afecten els conductors que van a la feina, sinó també a altres serveis com el transport públic. Els autobusos que circulen per aquestes rutes també han vist alterats els seus temps d'arribada. Les línies que transiten per la B-23 i l'A-2 estan acumulant importants retards, cosa que afecta igualment centenars de passatgers.

La dificultat de gestió del trànsit en moments de màxima afluència deixa palès la necessitat de millorar la infraestructura i la gestió viària. Els accidents en trams clau generen un efecte cadena que col·lapsa diverses carreteres alhora, com ha succeït avui.