Sis ferits per intoxicació de monòxid de carboni dins d'un domicili

El monòxid de carboni és un gas silenciós i extremadament perillós. Es genera per la combustió incompleta de materials com gas, llenya o carbó. Sent incolor, inodor i no irritant, resulta difícil de detectar sense dispositius especialitzats.

Una exposició prolongada a aquest gas pot causar greus problemes de salut, fins i tot la mort. Els símptomes inicials, com marejos, nàusees i mal de cap, sovint es confonen amb altres malestars comuns. Per aquesta raó, les intoxicacions per monòxid de carboni solen ocórrer en llars amb sistemes de calefacció defectuosos o mal ventilats.

Cada hivern es produeixen casos d'aquest tipus a Catalunya, on els equips d'emergències actuen amb rapidesa. Aquesta vegada, un domicili a Gavà ha estat l'escenari d'una intoxicació que ha afectat sis persones.

Atenció mèdica urgent a Gavà

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha intervingut després d'un avís d'intoxicació per monòxid de carboni en un domicili de Gavà. El balanç provisional és de sis afectats, traslladats a diferents hospitals amb símptomes de diversa gravetat.

Segons va informar el SEM, tres persones en estat menys greu van ser traslladades a l'Hospital Moisès Broggi. Un altre afectat, en estat greu, també va ser derivat a aquest centre. Les dues víctimes restants, també amb símptomes menys greus, van ser portades a l'Hospital de Viladecans.

L'emergència va requerir l'activació de nou unitats terrestres. A més, els Bombers de la Generalitat van col·laborar en l'evacuació i revisió del domicili, assegurant la ventilació de l'espai.

Un incendi a Manresa complica la jornada

Paral·lelament, els serveis d'emergències també van haver d'actuar en un incendi registrat en un habitatge de Manresa. Els Bombers van rebre l'avís a les 9:15 h i van aconseguir extingir el foc en només una hora.

L'incendi va afectar principalment el pati interior de la casa, on es van acumular restes i materials combustibles. Encara que no hi va haver danys personals greus, el SEM va traslladar una persona a l'hospital Althaia Manresa per inhalació de fum. En aquesta actuació van participar quatre dotacions de bombers, que van continuar revisant possibles punts calents a l'estructura.

Importància de la prevenció

Aquests successos demostren la importància de revisar els sistemes de calefacció i ventilació a les llars. Les intoxicacions per monòxid de carboni són prevenibles mitjançant detectors adequats i un manteniment regular de calderes, xemeneies i estufes.

D'altra banda, la inhalació de fum en incendis també pot ser perillosa i requereix atenció immediata. Els serveis d'emergències, com el SEM i els Bombers, compleixen un paper vital en aquestes situacions, garantint una resposta ràpida i eficaç.

Els casos de Gavà i Manresa són un recordatori dels riscos quotidians que, amb mesures de prevenció i alerta, poden minimitzar-se. A més, ens mostren la importància de la intervenció dels diferents serveis d'emergència.