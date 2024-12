Tragèdia a Rodalies: Un atropellament provoca retards en 7 línies

Els atropellaments a les vies del tren s'han convertit en successos cada cop més habituals en els últims anys. Aquests incidents generen no només consternació entre els passatgers, sinó també importants retards en el servei ferroviari. La seguretat a les estacions i als voltants de les vies torna a estar al centre del debat.

L'últim incident ha ocorregut aquest dimecres a primera hora del matí a l'estació d'El Prat de Llobregat, afectant un ampli tram de la xarxa de Rodalies. Segons han informat Rodalies i Adif, un atropellament ha obligat a modificar la circulació de diversos trens a la zona. Set línies s'han vist directament afectades, acumulant retards i canvis en les freqüències de pas.

Les línies afectades inclouen l'R2 en les seves dues variants, tant la nord com la sud, a més de les línies R13, R14, R15, R16 i R17. Totes elles circulen fora dels seus horaris habituals, amb temps de recorregut superiors als programats. Els retards s'aguditzen especialment a les proximitats d'El Prat de Llobregat, on s'ha produït el tràgic accident.

A la línia R2 sud, la freqüència de trens ha quedat reduïda a dos combois per hora i sentit. Aquest ajust respon a la necessitat de reorganitzar el servei mentre s'atén la situació al punt afectat. Els passatgers que depenen d'aquesta línia han patit importants demores, especialment durant les hores punta.

Un servei vulnerable

L'incident no només ha trastocat els plans de centenars d'usuaris, sinó que ha posat de manifest la vulnerabilitat del servei ferroviari davant aquest tipus de successos. L'acumulació de retards ha generat aglomeracions en diverses estacions de la xarxa de Rodalies. Usuaris han expressat el seu malestar per les llargues esperes i la manca d'informació clara sobre les alternatives disponibles.

Rodalies i Adif han activat protocols d'emergència per minimitzar l'impacte de l'atropellament en el servei. Equips tècnics treballen a la zona afectada per normalitzar la circulació el més aviat possible. Tanmateix, les demores podrien estendre's durant bona part del dia. El Prat de Llobregat és una estació clau en el trànsit ferroviari de Catalunya, connectant milers de passatgers cada jornada. La interrupció del servei en aquest punt afecta un ampli nombre de línies, com s'ha evidenciat en aquesta ocasió. La freqüència de trens i la puntualitat del servei queden compromeses davant situacions com aquesta.

Malgrat els esforços per mantenir la regularitat, els retards provocats per aquests incidents solen tenir un efecte en cadena. Les línies més concorregudes, com l'R2 nord i sud, experimenten una major acumulació de retards i passatgers. Els usuaris demanen millores en la seguretat de les vies i en la gestió d'aquests incidents.