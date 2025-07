Terror de matinada a l’Eixample: El piròman del Fort Pienc actua i Collboni no fa res

El barri del Fort Pienc, al cor de l’Eixample de Barcelona, viu immers en una espiral de por, foc i impotència des de fa tres mesos. Un piròman anònim, àgil i esquiu, ha convertit la zona en el seu camp d’acció nocturn, calcinant més de 15 contenidors, diversos vehicles i provocant danys en façanes, arbres i infraestructures urbanes. Però el més escandalós no és només la devastació que deixa enrere: és la passivitat absoluta de les autoritats.

L’individu actua entre les 4.30 h i les 6.00 h del matí, sempre en solitari, movent-se amb patinet elèctric i equipat amb material inflamable. Els veïns, testimonis habituals del foc i les sirenes, descriuen com ruixa els contenidors, encén el foc i fuig abans que ningú pugui intervenir. És un ritual macabre que es repeteix setmana rere setmana.

Les conseqüències són dramàtiques: cotxes calcinats —inclòs un d’adaptat per a una persona amb discapacitat—, finques afectades per les altes temperatures, arbres cremats i cortines de fum que envaeixen els habitatges. Hi ha qui ha hagut de sortir de casa a correcuita amb criatures i persones grans, en plena matinada, per evitar intoxicacions o mals majors.

L’àrea d’acció del piròman és molt concreta: els carrers compresos entre Gran Via, Padilla, Casp, Lepant, Ausiàs Marc i Marina, una zona densa i amb molt de pas, però aparentment desprotegida i desatesa.

| XCatalunya

La policia, desapareguda: només un dispositiu en tres mesos

Segons ha pogut saber XCatalunya, la Guàrdia Urbana només ha activat un únic dispositiu específic en tres mesos per intentar atrapar l'autor dels fets. Fonts coneixedores reconeixen que l’operació va ser mínima, mal coordinada i no va donar cap resultat. Des d’aleshores, cap més dispositiu, cap seguiment, cap control a les hores clau.

Pel que fa als Mossos d’Esquadra, el silenci és absolut. No hi ha cap actuació coneguda, cap comunicació pública, ni tan sols patrullatge reforçat a les zones més afectades. Mentre el foc es multiplica, els responsables de la seguretat es limiten a fer veure que no passa res.

“Cada setmana crema alguna cosa. Contenidors, cotxes, arbres. Fa mesos que ho denunciem i no hi ha resposta”, explica una veïna del carrer Padilla. “Tindrem una desgràcia, però ningú mou un dit”, lamenta un altre veí de Casp, que ha vist el foc a pocs metres del seu portal.

Diversos veïns han començat a instal·lar càmeres casolanes per intentar enregistrar l’individu, mentre es plantegen rondes veïnals espontànies per protegir el barri. La sensació és d’abandonament total.

Aquest episodi és només un més dins del clima de desprotecció generalitzat que pateix Barcelona, una ciutat on els delinqüents operen amb total impunitat i on els cossos policials, sigui per ordres polítiques o desinterès flagrant, han abaixat els braços davant el caos.

Mentrestant, el piròman del Fort Pienc continua lliure, cada cop més atrevit, cada cop més perillós. I els veïns, desesperats, ja no confien en ningú més que en ells mateixos.