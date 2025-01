Nou tiroteig a La Mina, els Mossos investiguen: Més de 40 trets i un ferit

El barri de La Mina, a Sant Adrià de Besòs (Barcelonès), torna a ser notícia després de registrar-se un nou tiroteig que ha causat inquietud a la zona. Segons ha avançat la periodista Anna Punsí i han confirmat posteriorment fonts policials a l'Agència Catalana de Notícies (ACN), els fets van ocórrer al voltant de les 22:20 hores de la nit de dimarts, a l'àrea compresa entre els carrers Saturn i Venus. Veïns de la zona han relatat que van sentir més de 40 detonacions, la qual cosa va desencadenar escenes de pànic i corredisses per posar-se a resguard.

En el succés, una dona va resultar ferida lleu, amb un hematoma que, per fortuna, no revesteix gravetat. Pel que sembla, la lesió es va produir enmig de la confusió generada pels trets. La ràpida difusió de vídeos i testimonis a través de xarxes socials ha evidenciat l'intens nerviosisme viscut entre els residents, molts dels quals es van veure obligats a refugiar-se o a abandonar el carrer per eludir els trets.

Sense detinguts per ara

Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació per esclarir l'origen del tiroteig i determinar les circumstàncies que van portar a aquest episodi violent, un més en aquest conegut barri. D'acord amb fonts policials, encara no consta cap detingut i es desconeix el calibre o tipus d'armes utilitzades.

Les declaracions inicials apunten que es van poder sentir més de 40 trets, un volum molt elevat que no és habitual fins i tot en zones amb problemàtica delictiva. Aquest fet ha suscitat preocupació no només entre els veïns del barri de la Mina, sinó també entre les autoritats locals, que consideren aquesta escalada de violència com un seriós toc d'atenció.

| Consorci del barri de La Mina

El barri de la Mina i la inseguretat

La Mina és una àrea de Sant Adrià de Besòs que arrossega històricament problemes de marginalitat i certs índexs de delinqüència, factors que contribueixen a la inestabilitat social de la zona. Malgrat els esforços municipals i policials per reduir la conflictivitat, episodis com aquest tiroteig reaviven el debat sobre la seguretat i la convivència al barri. Alguns residents assenyalen la necessitat de reforçar la presència policial, mentre que altres insisteixen que s'han d'abordar les causes estructurals de la tensió social, com ara l'atur i la manca d'oportunitats.

Els Mossos d'Esquadra mantenen oberta la investigació per recopilar proves, testimonis i gravacions que permetin identificar els participants en el tiroteig. S'espera que el testimoni de la dona ferida sigui clau per conèixer alguns detalls sobre els agressors, si bé la seva lesió lleu suggereix que no va ser objectiu directe dels trets. Al mateix temps, s'ha sol·licitat la col·laboració veïnal a fi que qualsevol persona que disposi d'informació —imatges captades amb telèfons mòbils, matrícules de vehicles o descripcions de sospitosos— la faciliti a la policia, amb l'objectiu d'agilitzar la resolució del cas.

Aquest nou tiroteig a la Mina posa de relleu les dificultats que persisteixen en zones amb elevada complexitat social i on el conflicte armat sorgeix com un fenomen esporàdic, però alarmant. Les autoritats locals, juntament amb els Mossos d'Esquadra, han reiterat el seu compromís d'incrementar les accions preventives i reforçar els dispositius de seguretat per evitar que la violència es cobri més víctimes o causi un clima de por permanent. Per ara, la prioritat és capturar els responsables i preservar la tranquil·litat d'un barri que torna a reclamar solucions duradores davant la delinqüència.