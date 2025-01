Incendis estranys de matinada en dues ciutats catalanes

L'última nit ha resultat especialment agitada als municipis de Vic (Osona) i Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat), on s'han registrat en total sis incendis de contenidors en un breu lapse de temps. El succés ha generat alarma entre els veïns, atès que no és habitual que es produeixin diversos focus de flames simultàniament, i molt menys en zones distants entre si. Els Bombers de la Generalitat han confirmat que s'han emprat diverses dotacions per extingir els focs, si bé no s'han reportat ferits ni danys significatius en estructures o vehicles propers.

A Vic, els incendis van començar a cridar l'atenció dels residents poc després de les 02:30 de la matinada, quan un contenidor va començar a cremar al carrer Doctor Salarich. Només 10 minuts més tard, es va declarar un altre foc a la confluència de Martí Genís i Aguilar, on les flames van destruir dos contenidors. La situació es va repetir al voltant de les 02:55, amb un tercer incident a la Rambla de les Davallades, on es van calcinar altres dos contenidors. Segons informen els Bombers, la ràpida actuació dels efectius mobilitzats va impedir que el foc es propagués a vehicles estacionats a les immediacions o a les façanes dels edificis contigus. Tot i així, alguns veïns van sortir de les seves llars espantats per la densa fumera i l'olor a plàstic cremat que envaïa els carrers.

A la mateixa hora, però al municipi de Sant Boi de Llobregat, també van tenir lloc tres incendis de similars característiques. El primer es va declarar sobre la 01:50 h a la zona de Grup Camps Blancs, on es va cremar un contenidor abans que els bombers poguessin controlar la situació. Més entrada la matinada, aproximadament a les 03:38, es va rebre un avís per un segon incendi al carrer Salvador Espriu amb Menorca, amb resultats semblants. Per últim, a les 04:01, es va detectar un tercer focus, una altra vegada al Grup Camps Blancs, que va destruir completament el contenidor afectat. La promptitud dels serveis d'emergència va impedir mals majors, però el desconcert es va instal·lar a la zona, ja que els veïns no recordaven un episodi amb tants focs en contenidors en tan curt marge de temps.

Què ha pogut passar?

Encara es desconeix la causa d'aquests incendis, les autoritats no descarten que puguin ser actes vandàlics o fins i tot el resultat d'accions coordinades. Tant a Vic com a Sant Boi, la Policia Local i els Mossos d'Esquadra han obert diverses línies d'investigació, prenent declaració a possibles testimonis i revisant les gravacions de càmeres de seguretat properes als llocs on es van produir les flames. Així mateix, les patrulles de seguretat ciutadana han incrementat la seva presència als punts més vulnerables d'ambdós municipis, amb la intenció de dissuadir qualsevol intent de reproduir aquests fets.

En termes de danys materials, els ajuntaments hauran de reemplaçar els contenidors destruïts i valorar els costos associats a la neteja i a la possible restauració de paviments o mobiliari urbà afectats pel foc. Les companyies d'assegurances, en cas de danys a vehicles, podrien veure's involucrades si es confirma que les flames van arribar a algun automòbil proper.