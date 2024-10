Camions bolcats per culpa de la DANA: 'Estic tremolant'

El que es va viure ahir a la Comunitat Valenciana, així com també en zones d'Albacete, Múrcia i fins i tot Màlaga, va ser autènticament apocalíptic. Un temporal de gota freda que molts afectats han assegurat que no havien vist mai abans a la seva vida. Hem pogut conèixer algunes de les situacions més perilloses i impactants que s'han viscut en aquestes zones gràcies als vídeos que han compartit diversos habitants a les xarxes socials.

Encara que la recomanació més insistent era evitar sota qualsevol concepte circular per les carreteres, a alguns no els va quedar cap altra que fer-ho. I el temporal els va acabar afectant, provocant situacions de perill autèntic. Podem apreciar-ne un exemple en un vídeo que va gravar Juanvi Palleter i que ha publicat el compte RemaMateo al seu perfil de X (anteriorment Twitter).

Hi podem veure com un home condueix el seu camió per una de les principals autovies de València. Tot just es pot percebre una mica de l'exterior, ja que la intensa pluja i els forts vents així ho provoquen; els seus parabrises està trencat, així com les finestres. I just davant seu, un camió es bolca mentre està gravant, impactant també amb un cotxe que circulava al costat. I a l'altre carril també s'aprecien camions tombats que tampoc no han pogut sucumbir al temporal.

"Mare meva. Mireu: el vidre trencat, tot trencat. Mireu si ha fet mal l'huracà aquest. Estic tremolant, això no m'havia passat a la vida". Aquests vents huracanats van agafar per sorpresa el conductor d'aquest camió, que va relatar en directe com el va viure des de l'interior del vehicle.

Com actuar en una situació així?

Si un fortíssim temporal sorprèn el conductor a la carretera, és fonamental actuar amb precaució per minimitzar riscos. Primer, redueix la velocitat immediatament i augmenta la distància de seguretat respecte al vehicle endavant, ja que el paviment mullat incrementa el risc de lliscaments i dificulta la frenada. Mantingues els llums encesos per ser visibles a altres conductors i fes servir els llums d'emergència si la visibilitat és baixa.

Si el temporal és massa intens, intenta sortir de la carretera al primer lloc segur, com una benzinera o una àrea de descans. Evita aturar-te en vorals, ja que això pot ser perillós en situacions de visibilitat reduïda. Si és inevitable parar al voral, encén els llums d'emergència i roman dins del vehicle fins que les condicions millorin.

En cas de trobar-te amb carreteres inundades, mai intentis creuar. Encara que sembli superficial, l'aigua pot amagar irregularitats del terreny o arrossegar el vehicle. Per últim, mantingues la calma, evita moviments bruscos i presta atenció a les actualitzacions de les autoritats de trànsit, que solen proporcionar informació sobre rutes alternatives o carreteres tallades en aquests casos extrems.