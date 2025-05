Un magrebí la torna a fer grossa, segona detenció en un mes: Agressió a un policia

La ciutat de Terrassa (Vallès Occidental) torna a estar en el focus de l'actualitat per un nou episodi protagonitzat per un individu que ja s'ha convertit en sinònim de violència i inseguretat. Un ocupa multireincident ha estat detingut després d'agredir una agent de la Policia Municipal i destrossar un cotxe patrulla amb una ampolla de vidre.

Un historial delictiu que no cessa

El nom d'aquest home, d'origen magrebí, ja és conegut per les forces de seguretat de la ciutat. Fa tot just un mes, va ser detingut per participar en una baralla tumultuària amb pals, bats de beisbol, matxets i fins i tot gas pebre. En aquell altercat, va deixar un agent amb una cama trencada després d'agredir-lo brutalment, i va utilitzar un cotxe per intentar atropellar diverses persones.

Una escena digna d'una pel·lícula d'acció… però amb conseqüències reals i doloroses per als agents que van haver d'enfrontar-se a ell. Malgrat la gravetat dels fets anteriors, el subjecte va ser posat en llibertat. Des de llavors, ha continuat generant por als voltants del pàrquing del carrer Burgos número 45.

| ACN, Policia Local, XCatalunya

L'atac amb una ampolla de vidre

Aquest dimecres, 14 de maig, el mateix individu va protagonitzar un nou episodi violent. Segons relata el sindicat policial SIP-FEPOL, en veure una patrulla circular per la zona, es va interposar en el camí del cotxe policial per obligar-lo a aturar-se. Acte seguit, va començar a insultar i amenaçar de mort l'agent que conduïa el vehicle.

El més greu va venir just després: l'okupa va treure una ampolla de vidre i, amb tota la seva força, la va llançar contra el parabrisa del cotxe. L'agent, en un acte de reflex i valentia, va accelerar just a temps. L'ampolla va travessar el vidre posterior del vehicle, i de no haver maniobrat, podria haver impactat en el seu rostre.

| XCatalunya, @policia

Des del sindicat SIP-FEPOL han alçat la veu amb contundència. Exigeixen que s'apliqui presó provisional de manera immediata per a aquest individu, considerat altament perillós. “Si el tornen a deixar en llibertat, ho tornarà a intentar. El seu desig és matar un policia”, van afirmar fonts sindicals.

La por s'instal·la entre els veïns

Els residents de la zona fa mesos que denuncien la situació. Els ocupes s'han apoderat del garatge de l'edifici, l'utilitzen com a habitatge i com a base d'operacions per a robatoris a cotxes i petits comerços del barri. Les imatges que va poder obtenir ElCaso.cat mostren un autèntic escenari de delinqüència organitzada, on el caos s'ha convertit en rutina.

Els veïns asseguren que les denúncies s'acumulen sense que les administracions actuïn amb fermesa. “Ja no sabem què fer. Aquest home s'ha rigut de tots: de la policia, dels jutges i de nosaltres”, assenyala un d'ells, que demana mesures urgents i protecció real per al veïnat.

I el més greu de tot…

Malgrat els seus múltiples antecedents, agressions a agents de policia, temptativa d'atropellament, robatoris i violència reiterada, l'home seguia en llibertat fins ara. El sistema judicial li havia permès tornar als carrers sense complir una condemna efectiva. I només per fortuna —i reflexos— no ha acabat amb la vida d'una agent aquesta vegada. La por és clara: si torna a sortir, ho intentarà de nou.