Avís urgent per una esllavissada: Diverses platges catalanes tancades

Les conseqüències dels fenòmens naturals poden alterar completament la tranquil·litat de la costa i la rutina de qui gaudeix del litoral, generant imprevistos que posen a prova la capacitat de resposta de les autoritats i, sobretot, la seguretat de veïns i visitants. Els successos geològics, moltes vegades silenciosos i difícils de preveure, poden desencadenar situacions de risc en zones habitualment molt freqüentades, especialment amb l’arribada del bon temps

Una esllavissada obliga a tancar platges a la Costa Brava

En les últimes hores, una sèrie de fets ha obligat a prendre mesures dràstiques per protegir la població en una coneguda zona del litoral de Catalunya. Tècnics municipals i responsables del servei estatal de Costes van detectar una esllavissada, un despreniment de terra i roques a la cova del Port de la Vall. La troballa, produïda en un tram especialment sensible des dels temporals dels últims anys, ha motivat el tancament immediat de totes les platges situades entre Sota S’Arenella i la Colomera, en ple Alt Empordà

La decisió, que ha estat comunicada oficialment tant a les xarxes socials com als canals municipals, respon a la necessitat de garantir la seguretat total de banyistes i embarcacions. En paraules del regidor de Platges, Roger Pinart, la zona venia mostrant signes de desgast des del fort temporal Glòria, i els últims moviments sísmics —en concret el terratrèmol registrat dijous passat— podrien haver accelerat el procés, originant l'esllavissada detectada pels serveis tècnics

Antecedents d’erosió i factors desencadenants

No és la primera vegada que aquest tram del litoral es veu afectat per problemes d’erosió i estabilitat geològica. El temporal Glòria, que va assotar la costa catalana el 2020, va deixar una empremta profunda en nombrosos punts del litoral, debilitant penya-segats i provocant esquerdes que, amb el pas del temps i l’acció de les pluges i el mar, poden derivar en esllavissades. A això s’hi suma l’activitat sísmica registrada recentment, un element que pot precipitar el col·lapse de zones ja danyades i augmentar exponencialment el risc de nous despreniments.

La inspecció realitzada pels serveis tècnics municipals, juntament amb el personal especialitzat de l’Estat, ha constatat la perillositat del tram afectat. Les imatges publicades mostren clarament la presència d’esquerdes i zones erosionades, així com la intervenció policial i l’acordonament dels accessos per impedir el pas a la ciutadania, reforçant el missatge d’alerta i la necessitat d’extremar la precaució

Dispositiu de seguretat i restriccions vigents

La resposta institucional ha estat ràpida i contundent. Els accessos a les platges del tram afectat s’han tancat amb cintes policials i cartells d’advertència, impedint el pas tant per terra com per mar. L’objectiu és evitar qualsevol accident mentre no es disposi d’un informe tècnic definitiu sobre l’estat del vessant i les mesures que s’han d’adoptar per restablir la seguretat a la zona

De moment, la restricció afecta totes les platges situades entre Sota S’Arenella i la Colomera, cosa que inclou alguns dels racons més apreciats pels banyistes i senderistes de la zona. Les autoritats locals han demanat comprensió i paciència a la població i als visitants, recordant que la prioritat absoluta és la seguretat i que qualsevol imprudència podria tenir conseqüències greus