Macabre assassinat a Badalona: Maten un home d'un cop de destral al seu pis

La tranquil·litat de la mitjanit al barri de Llefià, a Badalona, va saltar pels aires arran d'un succés especialment violent. Els Mossos d'Esquadra, van rebre cap a les 23.30 hores un avís d'agressió que implicava diverses persones en un pis del carrer Guasch. Allò que en un principi semblava una disputa domèstica va acabar convertint-se en un cas d'homicidi que ha commocionat la zona.

Quan la policia va arribar a l'habitatge, es va trobar un home de 36 anys i nacionalitat pakistanesa amb una ferida mortal al cap, segons la informació publicada per ElCaso.cat. L'agressor, encara sense identificar, hauria utilitzat una destral per assestar el cop. La víctima presentava una lesió incompatible amb la vida i no va poder ser reanimada.

| ACN

La principal hipòtesi que manegen els Mossos passa per determinar si aquest brutal crim es relaciona amb recents incidents violents vinculats al control de la venda de droga al front marítim de Barcelona. No obstant això, tal com assenyala la font ja esmentada, els agents de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) mantenen oberta la línia d'estudi d'altres possibles mòbils. Per ara, no s'ha practicat cap detenció.

També un ferit de gravetat

Al mateix pis on es va produir l'atac es trobava una altra persona que va resultar ferida. Aquesta segona víctima va ser traslladada a l'Hospital de Can Ruti, sense que, a dia d'avui, es temi per la seva vida. ElCaso.cat també ha apuntat que una testimoni va gravar part de l'agressió en vídeo, material que ara està en mans dels investigadors.

Els especialistes de la policia científica s'han encarregat de recollir indicis a l'escena. Quan van arribar tant les patrulles dels Mossos com l'equip del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), el difunt ja no presentava signes vitals. La destral utilitzada per cometre l'homicidi constitueix una peça fonamental per esclarir els detalls del que va succeir.

Aquest succés s'emmarca en un context recent de violència a Catalunya. Aquest crim a Badalona seria el quart homicidi que es registra en pocs dies dins del territori. Altres morts, també relacionades amb armes blanques, han tingut lloc a Barcelona, Santa Perpètua i Vilanova del Camí.

Per ara, no s'han revelat les identitats dels suposats implicats, més enllà de la víctima. La instrucció judicial del cas, en curs, depèn de l'evolució de les investigacions i del contingut de les gravacions que s'haurien realitzat amb un telèfon mòbil. ElCaso.cat subratlla que el setge policial al voltant dels ambients conflictius de la zona podria intensificar-se després d'aquest episodi.

Mentre continua la investigació, la zona roman en estat de commoció. La possibilitat que aquest crim estigui lligat al narcotràfic obre múltiples interrogants per a la policia catalana, que ja ha reforçat la vigilància en els focus més problemàtics. De resultar confirmades les sospites, seria un esglaó més en la cadena de violència que s'arrossega en algunes parts de l'àrea metropolitana de Barcelona.