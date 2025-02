Espectacular accident a la carretera GI-401: Acaba amb un cotxe bolcat

per Mireia Puig

La tarda d'aquest dijous ha estat més moguda del normal als voltants de Campdevànol. Al voltant de les 15:54 h, el telèfon d'emergències 112 rebia l'alerta d'un sinistre al quilòmetre corresponent de la GI-401. Els qui passaven per allí es van trobar amb un vehicle bolcat en un lateral, ocupant gran part de la calçada.

El succés va involucrar un turisme que, per causes encara desconegudes, va acabar sobre un dels seus costats. Un fet cridaner d'aquest accident és que el cotxe no va xocar amb cap altre vehicle. No obstant això, la seva posició i els danys ocasionats van dificultar la circulació durant una bona estona.

Després de rebre l'avís, els Bombers de la Generalitat van desplaçar diverses dotacions fins al punt de l'accident. La seva principal tasca va ser estabilitzar el turisme per evitar que es mogués o pogués bolcar completament. A més, es van assegurar que no es produïssin fuites de combustible o altres líquids que poguessin agreujar la situació.

| Getty Images, @mossoscat, XCatalunya

La via roman amb circulació limitada durant un temps. Aquesta mesura va resultar imprescindible per garantir la seguretat dels operaris i d'altres conductors. Mentrestant, els tècnics esperaven l'arribada de la grua, encarregada de redreçar i retirar l'automòbil sinistrat.

Una persona a l'interior del vehicle

A l'interior del vehicle viatjava una única persona. Aquesta va ser atesa per efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) que van acudir a la zona. Encara que no han transcendit detalls sobre la gravetat de les seves lesions, s'entén que l'assistència va resultar suficient per estabilitzar l'ocupant.

El sinistre va provocar certa expectació en els conductors que circulaven per la GI-401. Molts van reduir la velocitat per observar l'escena, la qual cosa va generar petites retencions momentànies. No obstant això, els Mossos d'Esquadra van regular el trànsit amb rapidesa i van evitar problemes majors.

La carretera GI-401, que discorre per un entorn muntanyós i boscós, sol registrar menys incidències que altres vies amb més trànsit. Tot i així, els experts recorden la importància de la prudència en aquest tipus de trams, sobretot davant corbes pronunciades. Un descuit o un petit error poden comportar un contratemps de gran magnitud.

Causes en investigació

L'equip de bombers, un cop controlada la situació, va continuar treballant a la zona. La seva tasca va ser revisar que l'estructura del turisme no patís més deformacions que poguessin dificultar la seva retirada. També es van encarregar d'eliminar possibles fragments de vidre o restes metàl·liques escampades a la calçada.

| ACN

A mesura que passaven els minuts, la intensitat de la circulació es va normalitzar al lloc del succés. La grua va aconseguir el seu objectiu de recol·locar el cotxe, cosa que va permetre reobrir la via completament poc després. No obstant això, la recomanació general continua sent la de moderar la velocitat i prestar especial atenció a les senyals.

Amb el rescat completat, va finalitzar un episodi que, malgrat l'aparatositat, no va afectar altres automòbils. Ara, s'investigaran les causes que van portar el vehicle a bolcar i s'espera que el conductor es recuperi de les seves ferides sense complicacions. En qualsevol cas, el succés deixa palès que la carretera GI-401, com qualsevol altra, requereix de cautela i respecte a les normes de circulació.