Incendi brutal a l'AP-7: Un camió en flames provoca carrils tallats i llargues cues

La jornada d'aquest divendres ha començat amb una complicada situació a l'autopista AP-7, a l'altura del Papiol. Un camió s'ha incendiat poc després de l'alba, desencadenant un desplegament d'emergències i canvis en la circulació de forma successiva. El que semblava una incidència menor ha acabat generant embussos i confusió en ambdues direccions.

En un primer moment, l'incendi del vehicle ha forçat el tancament de fins a quatre carrils en sentit Girona. Les flames se centraven en la tractora, per la qual cosa els equips d'emergència han trigat a poder retirar el remolc de forma segura. Aquesta circumstància ha dificultat la tasca dels operaris i prolongat l'afectació en l'enllaç amb la B-23.

| ACN

Al cap d'un temps, les autoritats viàries han confirmat que només quedaven tallats dos carrils, cosa que ja suposava una lleugera millora per als conductors. Tot i així, la congestió es mantenia notable, i les cues s'anaven acumulant de forma intermitent. Finalment, s'ha arribat a la fase actual, en què només un carril roman tancat, encara que les retencions es resisteixen a remetre per complet.

Durant diversos minuts, la circulació ha avançat amb molta lentitud. Els panells lluminosos de l'autopista han sol·licitat prudència als automobilistes i, quan era possible, l'ús de vies alternatives com la B-40. Tot i així, la coordinació dels cossos d'emergència i del personal de manteniment ha permès que no es registressin nous incidents en el mateix tram.

Mentrestant, en sentit contrari, s'ha produït l'“efecte miró” dels conductors que aminoren la marxa per observar el que ha passat. Aquesta tendència ha generat retencions en un tram d'uns 9 quilòmetres des de Cerdanyola, afectant la fluïdesa. S'ha recomanat a aquells que havien de desplaçar-se per la zona que planifiquessin rutes alternatives o anticipessin la sortida.

L'incendi del camió ha quedat controlat amb relativa celeritat, encara que el fum i la quantitat de restes a l'asfalt han alentit la tornada a la normalitat. El vehicle sinistrat està sent retirat amb l'assistència de grues i operaris especialitzats, en un procés meticulós per no causar més danys a la infraestructura. Només quan el foc ha quedat completament extingit i les peces calcinades s'han netejat, s'ha pogut restablir gran part de la via.

Llargues cues també en un altre tram

A més d'aquesta incidència al Papiol, l'autopista AP-7 ha presentat altres punts conflictius aquest mateix matí. En el tram comprès entre la Roca i Parets, així com entre Santa Perpètua i Barberà, s'han detectat llargues cues en sentit sud. Les causes concretes han estat el volum de trànsit i alguns obstacles puntuals a la calçada.

Com a resultat, l'AP-7 ha viscut un panorama d'embussos multiplicats: el principal, motivat pel camió en flames, i el secundari, per l'acumulació de vehicles en diversos trams. Les autoritats de trànsit mantenen la vigilància activa per seguir l'evolució de la situació. Al migdia, la densitat de vehicles seguia sent alta, encara que amb símptomes de millora paulatina.