Lleida fora de control, 3 detinguts: Agredeixen a Mossos i incendien contenidors

El centre històric de Lleida sol ser un lloc amb ritme pausat, on veïns i turistes conviuen amb l'arquitectura característica de la zona. Els seus carrers estrets i el seu patrimoni cultural conviden a gaudir de la història de la capital del Segrià. No obstant això, els esdeveniments de la tarda de dimarts han trencat aquesta calma i han generat gran inquietud entre residents i vianants.

L'incident es va desencadenar quan un grup nombrós ha reaccionat violentament a la identificació d'un home que passejava amb un gos perillós. Fins al moment, es desconeixen els detalls exactes que han originat els primers enfrontaments. El que sí ha transcendit és que, en pocs minuts, s'han produït agressions a agents dels Mossos d'Esquadra i s'han incendiat contenidors als voltants de la plaça Josep Solans.

| ACN

Segons la informació publicada per El Caso, han estat tres les persones detingudes després del caos desfermat. Dues d'elles són germans i la tercera és una dona. Aquestes persones, d'origen sud-americà i nacionalitat espanyola, pertanyen a la mateixa família d'ètnia gitana, i estan acusades d'un delicte d'atemptat contra agents de l'autoritat.

Agents dels Mossos agredits

Els Mossos han confirmat que tres dels seus efectius han resultat ferits de caràcter lleu. Encara que els cops han estat de poca gravetat, la tensió a la zona ha obligat a activar la unitat ARRO (Àrea Regional de Recursos Operatius). Aquesta unitat s'ha encarregat de mantenir un cordó de seguretat al voltant de la multitud violenta, a l'espera de reforços.

Mentrestant, diversos contenidors cremaven als carrers, generant un fum dens i la por que les flames es propaguessin a edificis propers. Els Bombers han intervingut amb rapidesa per controlar els focus d'incendi i evitar danys materials majors. Així i tot, l'aspecte dels carrers ha quedat seriosament alterat per restes de cendra i plàstic cremat.

La presència policial s'ha mantingut elevada per contenir la fúria de la multitud, que en alguns moments ha superat el control dels primers agents desplegats. Algunes persones s'han enfrontat obertament als Mossos, llançant cops de puny i proferint insults. Davant d'aquest panorama, les autoritats han demanat calma als veïns i han recomanat extremar les precaucions a la zona.

Després de diversos minuts de disturbis, el reforç policial ha aconseguit estabilitzar la situació i reduir els principals involucrats. Els arrestats han estat posats a disposició judicial, acusats d'atemptar contra agents de l'autoritat, amb la possibilitat que se'ls afegeixin altres càrrecs en funció del resultat de la investigació. Els danys causats pels contenidors incendiats i les agressions són objecte de peritatges i valoracions posteriors.

Segons les fonts d'El Caso, no es descarten més detencions en les pròximes hores. Els Mossos d'Esquadra han obert diligències per determinar què ha desencadenat la reacció violenta i esclarir les circumstàncies que han portat a aquest esclat d'aldarulls al cor de Lleida. Per ara, el cos policial manté un dispositiu reforçat al barri antic per evitar nous enfrontaments i retornar la normalitat a uns carrers colpejats per la tensió i les flames.