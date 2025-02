Tragèdia en un accident laboral: Mor un jove de 19 anys

per Mireia Puig

Ahir a la tarda dimarts, un tràgic succés ha commocionat la comunitat de Rosselló, a la comarca del Segrià. Un jove treballador de 19 anys ha perdut la vida en un accident laboral que ha deixat a tothom consternat.

Segons van informar els Mossos d'Esquadra, l'incident va ocórrer al voltant de les 17:15 hores en una empresa ubicada al camí de Benavent. El jove, veí de Rosselló, va patir un cop sever al cap en ser impactat per la porta d'un remolc, cosa que li va provocar ferides d'extrema gravetat.

Malgrat la ràpida intervenció dels serveis d'emergència, que va incloure diverses dotacions de Seguretat Ciutadana i d'Investigació de la comissaria de Lleida, així com unitats dels Bombers de la Generalitat i del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), no es va poder fer res per salvar la seva vida.

| ACN

Se segueix el protocol

Després del fatal accident, els Mossos d'Esquadra han comunicat els fets al jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Lleida i al Departament d'Empresa i Treball, seguint els protocols establerts per a accidents laborals amb víctimes mortals.

Aquest tràgic incident posa de relleu la importància de les mesures de seguretat en l'entorn laboral, especialment en sectors on el maneig de maquinària pesada i equips industrials és quotidià. La seguretat laboral és un dret fonamental que ha de ser garantit per prevenir successos tan lamentables com el que ha ocorregut a Rosselló.

Context i estadístiques d'accidents laborals

Els accidents laborals continuen sent una preocupació important a Catalunya. Segons dades del Ministeri de Treball i Economia Social, en els últims anys s'ha observat un increment en el nombre d'accidents laborals, cosa que subratlla la necessitat de reforçar les polítiques de prevenció i conscienciació en matèria de seguretat laboral.

És essencial que les empreses implementin i mantinguin protocols de seguretat rigorosos, i que els treballadors rebin formació adequada per al maneig d'equips i la prevenció de riscos. A més, la supervisió i el compliment de les normatives de seguretat han de ser una prioritat per a les autoritats competents.

| SEM

La pèrdua d'una vida jove en circumstàncies tan tràgiques és un recordatori dolorós de la importància de la seguretat en el treball. És responsabilitat de tots, des d'ocupadors fins a empleats i autoritats, garantir entorns laborals segurs i saludables. Només a través d'un compromís conjunt es podran prevenir futurs accidents i protegir la vida dels treballadors.

En aquests moments de dol, el poble de Rosselló s'uneix en solidaritat amb la família i amics del jove mort, compartint el seu dolor i oferint el seu suport incondicional.