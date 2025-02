Espectacular incendi, cotxe calcinat, els bombers no poden fer res

El Prat de Llobregat va viure un impactant succés a la tarda de l'11 de febrer de 2025 quan un vehicle va quedar completament calcinat després d'incendiar-se en plena via pública. El foc, que es va desfermar al carrer del Solsonès, va mobilitzar ràpidament els Bombers de la Generalitat, que van acudir amb dues dotacions per sufocar les flames.

Un foc intens que va consumir el vehicle per complet

L'avís es va rebre a les 16:54 hores a través del telèfon d'emergències 112. En arribar al lloc, els efectius de bombers van trobar el turisme envoltat en flames i una densa columna de fum que s'elevava sobre la carretera. Malgrat la ràpida intervenció, el foc ja havia devorat gran part del cotxe, reduint-lo a un munt de ferros ennegrits.

Afortunadament, no es van reportar ferits ni danys a altres vehicles o estructures properes. Segons les primeres informacions, el conductor va aconseguir sortir de l'automòbil abans que l'incendi es propagués, evitant així conseqüències personals greus.

| @bomberscat, Catlane

Causes sota investigació

Encara que encara no s'han determinat les causes exactes de l'incendi, les autoritats no descarten que pogués deure's a una fallada mecànica o elèctrica. Segons estudis, els incendis de vehicles representen aproximadament el 3% dels incidents atesos pels bombers a Catalunya cada any. Aquest tipus d'incidents, encara que no són freqüents, poden originar-se per un sobreescalfament del motor, una fuita de combustible o fins i tot un curtcircuit en el sistema elèctric del vehicle.

Els bombers han recordat la importància del manteniment preventiu dels automòbils per evitar aquest tipus d'accidents. A més, han recomanat als conductors estar atents a signes com fum o una olor a cremat dins del cotxe, senyals que poden advertir d'un problema imminent.

Un final sense remei

Malgrat els esforços desplegats, que es van prolongar durant aproximadament 20 minuts, el cotxe va quedar completament destruït. Les imatges difoses pels Bombers de la Generalitat mostren el devastador estat en què va quedar el vehicle, amb la seva estructura carbonitzada i gairebé irreconeixible.

Aquest incident, encara que sense víctimes, ha generat gran impacte a la zona, recordant als ciutadans la importància de la seguretat a la carretera i la ràpida actuació davant emergències. Les autoritats continuen investigant les circumstàncies exactes que van provocar aquest incendi que, per fortuna, no va deixar més que danys materials.