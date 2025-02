Llargs embussos en dues vies barcelonines: Accidents a l'AP-7 i Nus de la Trinitat

El matí de dilluns 17 de febrer de 2025 va començar amb serioses complicacions en dues de les principals vies de Barcelona a causa de sengles accidents que van generar importants retencions. L'autopista AP-7, a l'altura de Parets del Vallès, i l'accés al Nus de la Trinitat estan sent els punts més conflictius, amb embussos que arriben fins als 8 quilòmetres en alguns trams.

Accident a l'AP-7: carrils tancats i embussos quilomètrics

Un accident registrat a l'AP-7 a l'altura de Parets del Vallès en direcció sud cap a Tarragona ha obligat al tall d'un dels carrils, segons ha informat el Servei Català de Trànsit a través de les seves xarxes socials. La col·lisió, els detalls sobre víctimes o danys materials de la qual encara no s'han especificat, va generar retencions significatives a la via. Des de la zona de La Roca del Vallès es van registrar embussos de fins a 8 quilòmetres, afectant greument la fluïdesa del trànsit a la zona.

L'efecte "badoc" també ha tingut el seu impacte en la circulació del sentit contrari, on es van formar cues d'entre 4 i 5 quilòmetres. Aquest fenomen es produeix quan els conductors redueixen la velocitat per observar l'accident a l'altra calçada, generant congestions innecessàries.

Després de llargs minuts de restriccions, Trànsit va informar que el carril afectat a l'AP-7 havia estat reobert. No obstant això, les retencions van persistir en almenys 6 quilòmetres des de Granollers, i també es van mantenir cues en el sentit nord entre Santa Perpètua de Mogoda i Mollet del Vallès, prolongant l'impacte en la circulació matinal.

Complicacions al Nus de la Trinitat

Gairebé en paral·lel a l'incident a l'AP-7, un altre accident ha afectat una de les principals portes d'entrada a Barcelona: el Nus de la Trinitat. Dos carrils d'entrada van quedar bloquejats, generant un caos circulatori en els accessos a la ciutat comtal. L'impacte d'aquest accident no només va dificultar el trànsit a la zona del Nus, sinó que també va repercutir en la C-58, una de les carreteres més utilitzades per entrar a Barcelona.

Per intentar mitigar les retencions, les autoritats han decidit habilitar el carril bus-VAO per a tots els vehicles, amb excepció de camions de més de 7,5 tones. Aquesta mesura, encara que paliativa, va permetre una certa descongestió de la C-58, encara que els efectes de l'accident s'ha perllongat per diverses hores.

Matí caòtic a Barcelona

La combinació d'aquests dos incidents va generar una jornada especialment complicada per als conductors que transitaven per Barcelona i els seus voltants en les primeres hores del dia. L'AP-7 i el Nus de la Trinitat són vies crucials per a la mobilitat a la regió, per la qual cosa qualsevol interrupció en aquestes artèries té un impacte significatiu en la circulació general.

Les autoritats de trànsit han recomanat extremar la precaució a la carretera i estar atents a les actualitzacions del Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de les vies en temps real. De moment continuen arrossegant-se les retencions en aquestes dues vies, encara que la situació ha anat millorant amb el pas dels minuts.