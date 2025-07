Un lladre dona una pallissa a dos menors mentre els wokes parlen de fake news

La matinada del passat divendres, 18 de juliol, dues noies de 17 anys van ser brutalment colpejades per un lladre a la localitat de Salt (Girona). El motiu: van intentar impedir que els robés el seu patinet elèctric.

Els fets, confirmats pels Mossos i documentats per mitjans com El Caso i Diari de Girona, revelen la duresa d'una agressió que ha estat minimitzada i fins i tot negada per sectors autodenominats progressistes, més preocupats pel “context social del delinqüent” que per la integritat de les víctimes.

L'agressió

Tot va passar cap a tres quarts de quatre de la matinada, quan les dues menors circulaven pel carril bici del carrer Pep Ventura. De sobte, un individu les va fer caure a terra deliberadament i, sense dir res, va intentar robar-los el patinet, valorat en uns 400 euros.

| Mossos d'Esquadra, XCatalunya

Les joves, valentes, van intentar evitar-ho. I va ser llavors quan va començar la pallissa. Cops de puny, puntades de peu, cops secs. Una de les noies va haver de ser atesa pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i traslladada a l'Hospital Santa Caterina. Per sort, les lesions no van ser greus, però el trauma psicològic és incalculable.

L'agressor va aconseguir fugir amb el vehicle i, de moment, no ha estat detingut. Els Mossos han obert una investigació, revisant càmeres de seguretat i prenent declaració a les víctimes. La recerca continua, mentre les adolescents intenten superar no només l'atac, sinó també una societat que les ha posat en dubte.

| @mossoscat, XCatalunya

I les noies?

Enmig del soroll ideològic i les teories absurdes, dues adolescents han estat colpejades al mig del carrer i han perdut el seu mitjà de transport, sense que ningú s'indigni per elles. Ni pancartes, ni minuts de silenci, ni comunicats de condemna. Cap polític ha visitat el barri.

Aquest doble raser mediàtic i polític és una constant. Quan la víctima no encaixa en el relat, el cas s'arxiva en temps rècord en la conversa pública. Si les agredides haguessin estat d'un altre col·lectiu, ja s'haurien organitzat mobilitzacions. Però en tractar-se de dues noies que només volien mantenir el seu patinet, no hi ha espai per al seu dolor.

Inseguretat creixent i justícia selectiva

Salt, com altres municipis de l'àrea metropolitana de Girona i Barcelona, arrossega un greu problema d'inseguretat ciutadana que molts prefereixen maquillar. Les autoritats asseguren que es tracta de “casos puntuals”, mentre veïns, comerciants i pares temen cada dia que els seus fills surtin de casa.

L'agressió a aquestes dues menors no és una excepció: és l'enèsima conseqüència d'una política de braços plegats, bonisme extrem i protecció sistemàtica al delinqüent. El wokisme, lluny de defensar la justícia social, ha construït una farsa ideològica que justifica la violència si l'agressor compleix certs requisits identitaris.

I això és perillosíssim. Mentrestant, les noies de Salt segueixen esperant que algú els digui el que és obvi: que elles són les víctimes i que el lladre que les va colpejar mereix tot el pes de la llei. Ni més, ni menys.