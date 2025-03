Problemes a la C-58 de bon matí: Gairebé 5 km de cues al Nus de la Trinitat

per Iker Silvosa

Les primeres hores del dia sempre porten amb si una gran quantitat de vehicles intentant arribar al seu destí, especialment en àrees properes a grans ciutats. El que ningú esperava avui, o potser sí, era la sorpresa que trobarien molts conductors en una de les vies més transitades de l'àrea metropolitana, en enfrontar-se a un embús que ha complicat notablement la seva mobilitat.

El matí d'aquest dilluns 10 de març ha començat especialment complicat per als usuaris de la C-58, una artèria fonamental per a la circulació diària cap a Barcelona. Segons ha informat Trànsit, un accident a prop del Nus de la Trinitat ha provocat el tancament temporal d'un carril en direcció a la capital catalana, desencadenant importants retencions des de primera hora.

L'incident ha ocorregut a l'altura del Nus de la Trinitat, un punt crític on conflueixen diverses carreteres i autopistes, convertint-lo en un dels enclavaments amb major congestió viària de l'àrea metropolitana. A causa del tancament parcial de la via després de l'accident, ràpidament s'han format cues que han assolit gairebé els cinc quilòmetres, concretament des de la zona de Montcada fins a l'entrada del Nus.

Gestió immediata del trànsit

Les autoritats, conscients de l'impacte immediat d'aquest tipus de successos, han actuat ràpidament habilitant alternatives per millorar la fluïdesa. Un dels recursos implementats per part del Servei Català de Trànsit ha estat obrir el carril bus-VAO per a tots els vehicles, excepte camions que superin les 7,5 tones. Aquesta mesura excepcional busca descongestionar parcialment la zona afectada i oferir alleujament temporal als conductors atrapats en l'embús.

Per ara, no s'ha donat a conèixer si els passatgers del vehicle accidentat han resultat ferits. D'altra banda, s'espera que aquest tap en el tram del sinistre no es vagi a prolongar durant moltes hores. De totes maneres, és important recalcar la importància d'informar-se de l'estat de les carreteres abans d'emprendre qualsevol viatge.

Nus crític de circulació

El Nus de la Trinitat és conegut per ser un dels punts amb major intensitat de trànsit a Catalunya, especialment durant les hores punta. Qualsevol accident o incidència en aquest lloc sol tenir un efecte dòmino sobre la resta de vies d'accés i sortida de Barcelona. No és estrany que en dies laborables la densitat del trànsit en aquesta zona es multipliqui, provocant cues quilomètriques que afecten directament el rendiment econòmic i social de la ciutat i els seus voltants.

Incidents com el que ha ocorregut avui reobren constantment el debat sobre la necessitat de millorar les infraestructures viàries i reforçar les mesures preventives per minimitzar l'impacte d'accidents. A més, subratlla la importància d'una gestió eficient i ràpida del trànsit en situacions d'emergència, especialment en zones crítiques com el Nus de la Trinitat.