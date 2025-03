Espectacular accident d'un autobús urbà: Intervenen diverses dotacions de bombers

per Mireia Puig

Un impactant accident ha deixat aquesta tarda sorpresos els veïns i testimonis que han presenciat com un autobús urbà quedava totalment bolcat a un costat de la via. Encara que inicialment es desconeixien les causes i les circumstàncies que van provocar aquest aparatós succés, el desplegament immediat de diverses dotacions de bombers anticipava la gravetat de l'incident.

Cronologia d'un rescat urgent

El succés s'ha produït sobre les 17:48 hores d'aquest diumenge 9 de març, quan el servei d'emergències 112 ha rebut l'alerta per part de diversos testimonis que van presenciar com el vehicle perdia el control i acabava bolcant lateralment. L'autobús circulava pel Camí dels Tubots, una via situada a Manresa, freqüentada habitualment pel trànsit local.

Després de la recepció de l'avís, diverses dotacions dels Bombers de la Generalitat s'han desplaçat fins al lloc de l'accident per assistir ràpidament les víctimes i assegurar l'àrea de l'incident. En arribar al lloc, els efectius han constatat que dues persones, concretament el conductor i un ocupant de l'autobús, romanien atrapades a l'interior del vehicle accidentat, per la qual cosa la prioritat absoluta ha estat procedir amb la seva extracció de la manera més segura i ràpida possible.

| SEM

Els bombers han emprat mètodes específics de rescat, com el tall del vidre davanter de l'autobús per accedir a l'interior del vehicle i poder alliberar les dues persones que romanien bloquejades. Aquesta maniobra ha requerit precisió i rapidesa, donada la posició de l'autobús i la dificultat afegida que el vehicle es trobava en una zona amb desnivell i fang, dificultant considerablement l'accés i l'estabilitat per als equips de rescat.

Estat dels afectats i gestió d'emergències

Després d'una operació complexa i de diversos minuts de tensió, els bombers han aconseguit finalment extreure el conductor i el passatger atrapat, que ràpidament han estat atesos pels serveis sanitaris desplaçats al lloc de l'incident.

Els afectats han estat estabilitzats pel personal del SEM (Sistema d'Emergències Mèdiques), que ha assumit l'assistència mèdica i trasllat a un centre hospitalari proper per realitzar avaluacions addicionals i descartar ferides greus o complicacions derivades del fort impacte.

Per ara, no s'han ofert detalls sobre l'estat concret dels afectats, encara que s'espera que les autoritats actualitzin pròximament la informació respecte a la seva evolució. El succés ha generat commoció a la zona, atraient l'atenció de desenes de curiosos que presenciaven sorpresos el treball meticulós dels bombers i equips d'emergències.

Causes sota investigació i afectació viària

Després d'assegurar el perímetre i atendre l'emergència sanitària, els equips policials han iniciat les tasques pertinents per esclarir les causes exactes de l'accident.

| Lux Populi

Fonts properes a la investigació asseguren que, encara que encara és massa aviat per determinar responsabilitats concretes, es contemplen diverses hipòtesis que podrien incloure des de problemes tècnics en el vehicle fins a errors humans o circumstàncies relacionades amb l'estat de la via en el moment del sinistre.

D'altra banda, l'incident ha provocat petites restriccions temporals en el trànsit de la zona, mentre els equips treballen en la retirada del vehicle accidentat i en la neteja de l'àrea afectada per restes del sinistre, per la qual cosa es recomana precaució als conductors que hagin de transitar per les immediacions.