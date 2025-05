Complicacions a la C-17 a causa d'un accident: Carril tallat i llargues retencions

Un accident ha trastornat la rutina matinal de molts conductors aquest matí de dimarts, generant una situació que ha derivat en importants retencions i dificultats per circular per una concorreguda carretera catalana. L'incident ha obligat al tall d'un carril en una via especialment transitada en direcció a Barcelona, causant retards significatius i un notable impacte en el trànsit rodat.

Un accident que complica la circulació

L'accident, ocorregut a la carretera C-17, concretament en el tram entre Granollers i Canovelles, ha provocat que s'hagi hagut de tancar temporalment un carril en direcció Barcelona. Com a conseqüència directa, s'han format llargues cues de vehicles atrapats en el trànsit. Segons dades proporcionades per les autoritats locals, la retenció arriba ara als quatre quilòmetres, la qual cosa està complicant severament el trànsit en una hora punta, augmentant el temps habitual de desplaçament.

La incidència ha estat confirmada pel Servei Català de Trànsit (SCT), que des de bon matí ha recomanat als conductors prendre rutes alternatives o extremar la precaució al circular per la zona afectada. S'està treballant activament per solucionar la situació com més aviat millor, però la congestió provocada continua sent significativa.

| ACN

Retencions generalitzades en diverses vies de Barcelona

Aquest accident no és l'únic esdeveniment que ha complicat la mobilitat aquest matí a la província de Barcelona. Diferents punts crítics estan experimentant també importants dificultats.

A la B-10, coneguda com la Ronda Litoral, es registren fins a 12 quilòmetres de circulació amb retencions, especialment en direcció sud, entre Barcelona i Santa Coloma de Gramenet. Per la seva banda, a la B-20 o Ronda de Dalt, la congestió arriba fins a 7 quilòmetres de retencions en direcció nord, afectant particularment l'entorn de Barcelona ciutat.

Així mateix, altres vies presenten problemes puntuals: la C-32 registra 4 quilòmetres de retencions en el tram comprès entre Sant Boi de Llobregat i Gavà, mentre que la C-33 té dificultats a Montcada i Reixac, amb 3,5 quilòmetres de retencions. Finalment, la C-55 presenta una situació més complicada amb una congestió important a prop d'Abrera, estenent-se per més de 3 quilòmetres i mig.

La congestió: Un problema creixent

Els accidents i les retencions de trànsit representen cada cop més un desafiament diari per a la mobilitat en àrees metropolitanes com Barcelona. La densitat del trànsit en aquestes carreteres, especialment durant les hores punta, incrementa significativament la probabilitat que qualsevol incident derivi ràpidament en llargues cues i severes congestions.

Les autoritats de trànsit continuen implementant mesures i recomanacions per mitigar aquests problemes, com l'ús del transport públic o la modificació d'horaris laborals per distribuir millor la circulació durant el dia. No obstant això, accidents puntuals com el que ha ocorregut aquest matí a la C-17 evidencien que queda encara molt camí per recórrer per garantir una mobilitat més fluida i segura per a tots els usuaris de les vies catalanes.

Per ara, la recomanació principal continua sent prudència al volant i planificació anticipada de rutes alternatives per evitar quedar atrapat en aquestes congestions.