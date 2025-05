Un jubilat drogat intenta jugar-se-la a la Policia, DNI fals i haixix: Detingut

La matinada del passat dimecres, els Mossos d'Esquadra duien a terme un control de trànsit rutinari a la C-55, al seu pas per la comarca del Bages, quan van detectar una actitud sospitosa per part d'un dels conductors. L'home, en adonar-se de l'operatiu policial, va fer una maniobra estranya: va obrir la finestra i va llençar per ella dos petits paquets.

El gest no va passar desapercebut. Els agents, entrenats per detectar aquest tipus de comportaments, no van dubtar a aturar el vehicle i registrar-ne l'interior. En qüestió de segons, el que semblava un simple control es va convertir en una intervenció per presumpte delicte contra la salut pública. Els Mossos van localitzar dins del cotxe un tercer paquet que no va arribar a ser llençat.

El contingut dels paquets i l'engany del conductor

Un cop recuperats els tres embalums —els dos llançats per la finestra i el tercer trobat a l'interior del turisme— es va confirmar el que ja sospitaven els agents: els embolcalls contenien substàncies estupefaents, en concret, haixix. En total, la droga decomissada ascendia a 300 grams, quantitat suficient per considerar que no es tractava de consum propi.

| Gencat

La sorpresa, però, no es va quedar aquí. En ser identificat, el conductor va facilitar unes dades personals que van despertar dubtes en els agents. Va declarar tenir 56 anys i va presentar documentació que, en aparença, semblava vàlida. No obstant això, després de realitzar algunes comprovacions més exhaustives, es va descobrir que la identitat era falsa.

Una mentida darrere d'una altra

L'home no tenia 56 anys, sinó 73. Una diferència d'edat substancial que no només revela una clara intenció d'enganyar, sinó també l'intent d'ocultar antecedents o ordres pendents. Però la situació encara es va agreujar més quan els Mossos van descobrir que l'individu no tenia permís de conduir.

| Mossos d'Esquadra, XCatalunya

En realitzar-li la prova de detecció de drogues, el resultat va ser positiu. El conductor circulava sota els efectes de substàncies estupefaents, cosa que posava en greu risc no només la seva seguretat, sinó també la d'altres usuaris de la via. Conduir sense llicència ja és, per si mateix, una infracció greu, però fer-ho a més amb drogues a l'organisme i transportant haixix agreuja el cas fins a convertir-lo en un delicte múltiple.

Una detenció amb múltiples càrrecs

Després de recollir tota la informació, els Mossos van procedir a detenir l'individu. Està acusat de, almenys, quatre delictes: tràfic de drogues, usurpació d'estat civil, conducció sense carnet i conducció sota els efectes de substàncies prohibides. Tot això en el marc d'un control preventiu de trànsit.

Els controls a carreteres no només serveixen per detectar excessos de velocitat o incompliments menors, sinó que en moltes ocasions permeten descobrir delictes molt més greus que d'una altra manera podrien passar desapercebuts. En aquest cas, el que podria haver estat una simple multa de trànsit es va transformar en una operació policial completa.

Un cas que reflecteix una realitat més àmplia

El perfil del detingut és cridaner. Un home de 73 anys, involucrat en tràfic de drogues, conduint sense permís i sota els efectes de substàncies. Aquest tipus de situacions, encara que infreqüents, evidencien que el narcotràfic i les conductes perilloses no entenen d'edat.

El cas ja ha estat posat en mans del jutjat de guàrdia de la zona, que valorarà les imputacions i els passos a seguir. En paral·lel, els Mossos seguiran reforçant aquest tipus de controls a la xarxa viària catalana per evitar que fets com aquest es repeteixin.

I el més sorprenent del cas…

Va ser descobrir que el conductor no només va mentir sobre la seva edat, sinó que realment tenia 73 anys, i encara així seguia involucrat en activitats delictives, conduint sense carnet i transportant droga. Una edat en què molts estan jubilats… i ell, en canvi, va acabar emmanillat.