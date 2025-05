Un dels ferits en l'atropellament de l'Espanyol-Barça és fill d'un polític mediàtic

El derbi entre l'Espanyol i el FC Barcelona, un dels enfrontaments més esperats de la temporada, va començar envoltat en un ambient d'angoixa. Pocs minuts abans de l'inici del partit, es va produir un atropellament massiu als voltants de l'RCDE Stadium, a Cornellà de Llobregat.

El caos es va apoderar de l'entorn de l'estadi. Diversos testimonis van relatar que el vehicle va irrompre inesperadament a la zona per als vianants, atropellant diverses persones. La confusió va ser total durant els primers minuts, amb crits de pànic i cossos estesos a terra. Per sort, i segons han informat tant l'Espanyol com els Mossos d'Esquadra, no hi ha ferits de gravetat.

Accident fortuït, segons les autoritats

Les primeres investigacions apunten que no es va tractar d'un atemptat ni d'un acte intencionat. Segons han comunicat els Mossos, la conductora del vehicle hauria perdut el control del cotxe just en girar en un dels carrers adjacents a l'estadi, atropellant un grup de persones que es trobaven a la calçada. Fins al moment, no es contemplen indicis de premeditació o atac deliberat.

| RCDE, XCatalunya

Malgrat l'aparatositat de l'incident, les autoritats i els serveis d'emergències van actuar amb rapidesa. En total, es van mobilitzar set ambulàncies, que van atendre tretze persones per contusions i lesions de diversa consideració, totes elles de caràcter lleu.

El partit va continuar, però amb l'ensurt al cos

Amb l'estadi ja ple i a punt de començar l'enfrontament, per megafonia es va informar del que havia passat i es va demanar tranquil·litat. El club blanc-i-blau va confirmar que el succés estava sota control i que els ferits estaven sent atesos correctament. Els jugadors van saltar al camp entre aplaudiments, però l'ambient era més contingut de l'habitual.

| XCatalunya, Coche

El derbi es jugava molt més que l'orgull: el Barça buscava assegurar el títol de Lliga, mentre que l'Espanyol lluitava per evitar el descens. No obstant això, l'estat emocional de la graderia i de molts dels presents ja estava condicionat per l'accident ocorregut minuts abans.

Presència política a l'hospital

Hores més tard, una notícia va afegir encara més impacte al ja tens episodi. Segons ha informat ElCaso.cat, entre els ferits es troba el fill de l'alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol. El jove va patir un atropellament al peu durant l'incident, i encara que va ser ràpidament atès al lloc, va haver de ser traslladat a un hospital proper per ser avaluat.

El mateix Albiol es va desplaçar immediatament a l'hospital, interrompent la seva agenda i mostrant la seva preocupació per l'estat de salut del seu fill. Afortunadament, s'ha confirmat que el jove està fora de perill i es troba bé, encara que romandrà en observació com a mesura preventiva.

Reaccions a les xarxes i peticions de millora

La notícia ha tingut un gran ressò a les xarxes socials, on molts usuaris han expressat el seu alleujament per la lleugeresa de les ferides, però també la seva indignació per la manca de mesures de seguretat als accessos a l'estadi. Alguns exigeixen més controls de trànsit, barreres físiques i una revisió urgent de l'organització en dies de partit.

Mentrestant, l'entorn polític ha mostrat la seva solidaritat amb l'alcalde de Badalona, desitjant una recuperació ràpida al seu fill i demanant prudència abans de llançar judicis sobre la conductora implicada, qui també va haver de ser assistida per un atac d'ansietat després de l'atropellament.