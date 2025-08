Un jove atropella i fereix un policia i després fuig: Ja l'han detingut

No cada dia la rutina policial es veu alterada per un succés que acaba mobilitzant diversos cossos de seguretat i desencadena una persecució contrarellotge. Tanmateix, això és precisament el que ha passat recentment en una coneguda ciutat de l’oest català, on un agent va resultar ferit després de ser víctima d’un violent intent de fugida. El cas, que ja és en mans de la justícia, evidencia un cop més el risc real que afronten els agents en la seva tasca quotidiana i l’augment d’episodis de violència a la via pública.

Intent de fugida i atropellament: així es va desencadenar el succés

Segons ha informat el Segre, tot va començar la nit del passat divendres, cap a les nou, quan una patrulla de la Guàrdia Urbana va detectar un turisme fent una maniobra irregular en un dels encreuaments més transitats del barri de la Mariola, concretament a la confluència de l’avinguda Pius XII amb el carrer Albert Porqueres, a Lleida. Els agents, seguint el protocol davant una situació sospitosa, van aturar el vehicle i van baixar del cotxe policial per identificar el conductor.

Va ser aleshores quan el jove de 24 anys al volant va accelerar de manera sobtada i va dirigir el seu cotxe directament contra un dels agents, que amb prou feines va tenir temps de reaccionar i saltar cap a l’interior del vehicle per esquivar l’impacte. Tot i els seus reflexos, el policia no va poder evitar ser colpejat i va patir lesions tant al peu com al braç, mentre el cotxe fugia del lloc després de col·lidir lateralment amb la patrulla.

| ACN, Guàrdia Urbana de Lleida, XCatalunya

Persecució policial a l’A-22 i detenció del sospitós

L’intent d’atropellament va desfermar una operació coordinada entre diversos cossos policials. La Guàrdia Urbana va alertar de seguida la resta de les seves unitats i va estendre l’avís als Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Civil, davant la possibilitat que el conductor escapés cap a les principals vies de sortida de la ciutat o fins i tot intentés travessar la frontera provincial en direcció a Aragó.

Durant els minuts posteriors, la tensió va ser màxima. Mentre les patrulles de la Urbana pentinaven el nucli urbà, els Mossos desplegaven efectius als accessos més importants —A-2, AP-2, A-22 i A-14—, i la Guàrdia Civil cobria els límits provincials. Finalment, la ràpida reacció policial va donar els seus fruits: una patrulla dels Mossos d’Esquadra va aconseguir interceptar el vehicle sospitós al quilòmetre 5 de l’autovia A-22, a l’alçada d’Alpicat, molt a prop del Raimat Golf Club.

El conductor, que havia aconseguit fugir inicialment del lloc dels fets, va ser detingut i el cotxe va quedar immobilitzat com a prova. El jove, de 24 anys, s’enfronta ara a càrrecs per un delicte de conducció temerària, segons els Mossos d’Esquadra, i als més greus de temptativa d’homicidi dolós i danys, segons la Guàrdia Urbana de Lleida. El seu pas a disposició judicial està previst per a les hores que venen.

Un context de tensió creixent per a la policia local

Aquest succés no és un cas aïllat. Només uns dies abans, un altre greu incident havia tingut lloc a la mateixa ciutat, quan un home de 27 anys va ser detingut després d’intentar apunyalar diversos agents de la Guàrdia Urbana al carrer Acadèmia. En aquell cas, l’arrestat va ingressar directament a presó provisional acusat de temptativa d’homicidi, amenaces i atemptat contra agents de l’autoritat.