Greu accident en un important campionat de ciclisme: Participant ferit de gravetat

L'emoció i l'ambient vibrant d'una de les cites més esperades del ciclisme de muntanya a Europa es van veure sacsejats aquest dissabte per un incident inesperat que va deixar tots els assistents en suspens. Quan tot apuntava que la jornada discorreria sota el signe de l'espectacle i l'adrenalina, un accident greu va obligar a activar els protocols d'emergència i a centrar l'atenció en la seguretat dels participants.

Un descens d'alta exigència que posa a prova els millors

El succés es va produir durant la manga de classificació del Campionat d'Europa de Descens BTT, esdeveniment que enguany reuneix més de 400 riders de 27 països i que converteix l'estació de La Molina, al cor dels Pirineus, en l'epicentre del ciclisme de muntanya continental. La competició, que va començar l'1 d'agost i s'allarga durant tot el cap de setmana, acull l'elit europea de l'especialitat, amb circuits pensats per posar al límit tant la tècnica com la resistència dels corredors.

En concret, l'acció transcorre sobre el traçat de La Comella, un recorregut de 2,3 quilòmetres de longitud i un desnivell negatiu de 411 metres. Aquest circuit, ja conegut per la seva duresa en campionats previs, alterna salts espectaculars, corbes peraltades i obstacles que no deixen marge per a l'error, cosa que exigeix màxima concentració a cadascun dels participants.

Un ciclista pateix una greu caiguda en plena màniga classificatòria

Segons han confirmat fonts dels Bombers de la Generalitat, l'incident va tenir lloc la tarda de dissabte, minuts abans de les 15:30 h, quan un dels ciclistes va patir una aparatosa caiguda mentre completava el descens a gran velocitat. L'organització, conscient del perill i ben preparada per a aquest tipus d'eventualitats, va activar immediatament el dispositiu de rescat. L'impacte, catalogat com a "d'alta energia" per la força de la inèrcia, va deixar el participant en estat greu, tal com ha informat El Caso.

Les primeres atencions es van realitzar al mateix lloc de l'accident, on els equips de rescat van comprovar que la situació era prou seriosa per requerir trasllat urgent. El ciclista va ser immobilitzat en un matalàs de buit i posteriorment evacuat en helicòpter a l'Hospital de la Cerdanya, centre de referència a la comarca. Tot i l'hermetisme inicial sobre l'abast exacte de les lesions, especialment per part de membres de l'organització, els serveis d'emergència han confirmat l'estat greu del ferit.

Un cap de setmana ple d'emoció… i tensió

La final del Campionat d'Europa de Descens BTT està prevista per diumenge a partir de les 12h, moment en què els millors corredors d'Europa es disputaran el cobejat mallot continental. No obstant això, l'accident ha servit de recordatori sobre els riscos inherents a una disciplina on l'espectacularitat va acompanyat del perill. L'ambient festiu de la cita s'ha vist alterat per aquest succés, tot i que l'organització ha insistit que es mantenen tots els protocols de seguretat reforçats i la programació prevista, incloses les activitats paral·leles obertes a tot el públic.

A més de la competició esportiva, l'esdeveniment compta amb una oferta d'activitats pensades per als visitants, famílies i aficionats, amb una programació que inclou homenatges a riders locals, concerts i zones d'oci. La Molina, sota la gestió de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), ha preparat l'estació per rebre milers de persones i garantir que l'experiència sigui completa, sense perdre de vista la seguretat.