Avís urgent dels Agents Rurals: Risc màxim d’incendi en aquestes zones

per Mireia Puig

Les alarmes s'han disparat i la prudència ha de ser màxima. Una situació meteorològica crítica ha obligat les autoritats a elevar al màxim nivell l'alerta per risc d'incendis, una mesura dràstica però necessària per salvaguardar un dels tresors naturals més preuats del territori i, sobretot, per protegir la seguretat dels ciutadans. La combinació de factors adversos crea un escenari de perill extrem que exigeix una resposta contundent i la col·laboració de tothom.

El Cos d'Agents Rurals de la Generalitat ha activat el nivell 4 del Pla Alfa, el més alt de l'escala, davant el perill extrem d'incendi forestal que afecta una part significativa del nord-est de Catalunya. La mesura, que entrarà en vigor a les 8:00 hores del matí d'aquest diumenge, 3 d'agost de 2025, se centra en un total de 19 municipis de la comarca de l'Alt Empordà, a la província de Girona.

Aquesta decisió no es pren a la lleugera; respon a una anàlisi exhaustiva de les condicions sobre el terreny, que apunten a una vulnerabilitat màxima de l'ecosistema forestal.

| @bomberscat, Catlane

Tancament d'accessos al Cap de Creus i la Serra de l'Albera

La conseqüència més immediata i visible de l'activació del nivell 4 és la restricció total de l'accés a dos dels espais naturals més emblemàtics i visitats de la regió. Es tracta del Parc Natural del Cap de Creus i del Paratge Natural d'Interès Nacional de la Serra de l'Albera. Aquesta prohibició afecta qualsevol tipus de desplaçament per l'interior, sigui a peu, en bicicleta o en vehicle motoritzat, amb l'única excepció dels residents i els treballs inajornables.

L'objectiu d'aquesta mesura és doble. D'una banda, es vol reduir al mínim la possibilitat que una negligència o un accident d'origen humà pugui provocar una ignició. En condicions tan adverses, la més mínima espurna pot desencadenar una catàstrofe. D'altra banda, es pretén evitar que, en cas que es declari un incendi, hi hagi persones en una situació de vulnerabilitat a l'interior del massís, cosa que complicaria enormement les tasques d'extinció i rescat.

El Cap de Creus, el primer parc marítim-terrestre de Catalunya, i l'Albera, llar de les últimes poblacions de tortuga mediterrània de la península, són joies ecològiques la protecció de les quals esdevé una prioritat absoluta.

Un còctel meteorològic explosiu

La decisió dels Agents Rurals es fonamenta en la confluència de diversos factors que conformen un "còctel" meteorològic perfecte per a la propagació de grans incendis. Tot i que el comunicat no detalla les variables, l'experiència a la regió de l'Alt Empordà apunta a una combinació d'altes temperatures, pròpies del mes d'agost, una humitat relativa molt baixa i, sobretot, la possible entrada de vent de tramuntana.

Aquest vent, sec i ratxejat, és tristament cèlebre a la comarca per la seva capacitat per revifar i estendre les flames a gran velocitat, convertint un conat en un incendi incontrolable en qüestió de minuts.

El mapa de risc compartit per les autoritats és eloqüent. Si bé l'Alt Empordà s'enduu la pitjor part amb el nivell 4 (color negre), pràcticament tota Catalunya es troba en alerta.

| XCatalunya, Govern

Extenses àrees de les províncies de Lleida, Tarragona i la mateixa Girona apareixen tenyides de taronja (nivell 2, perill alt) i vermell (nivell 3, perill molt alt), evidenciant que el risc és generalitzat. Aquesta situació, en ple cap de setmana estival, quan l'afluència al medi natural és més gran, multiplica la tensió i la necessitat d'extremar les precaucions.

Què implica el nivell 4 del Pla Alfa?

L'activació del nivell 4 del Pla Alfa suposa la suspensió immediata de totes les activitats amb risc d'incendi al medi natural. Això inclou la prohibició total de fer foc en àrees de lleure, la suspensió de l'activitat agrícola que impliqui l'ús de maquinària en la franja horària de més risc (normalment entre les 12h i les 18h), així com l'anul·lació de qualsevol permís concedit per a cremes agrícoles o el llançament de focs artificials. Es tracta d'una aturada gairebé total de l'activitat humana al bosc i els seus voltants.