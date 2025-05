Jornada intensa a les carreteres: Accidents i retencions a l'AP-7 i la C-58

per Iker Silvosa

Hi ha dies en què el trànsit es converteix en el gran protagonista i altera la rutina de milers de conductors que, sense esperar-ho, es veuen atrapats en una jornada marcada per incidents i llargues cues. Quan els imprevistos apareixen a les principals vies, la paciència es posa a prova i la mobilitat metropolitana trontolla, especialment quan les incidències afecten rutes neuràlgiques.

Incidències simultànies i caos a les vies ràpides

Aquest dimarts 27 de maig de 2025 està sent una data marcada per una cadena d’incidències a dues de les artèries més transitades de Catalunya. Des de primera hora del matí, el trànsit s’ha vist condicionat per avaries i accidents que han obligat a tallar carrils i a gestionar retencions quilomètriques, segons han informat els canals oficials del Servei Català de Trànsit.

La primera alerta de la jornada s’ha registrat a la C-58, una de les principals entrades de la ciutat, on un vehicle avariat ha obligat a tancar un carril, generant ràpidament fins a un quilòmetre de cues. Les càmeres de trànsit confirmaven la situació a les 11:35, mostrant un flux lent i vehicles aturats en direcció als accessos urbans. La congestió, lluny de solucionar-se ràpidament, s’ha anat agreujant al llarg del matí a causa de l’alta densitat de circulació i l’efecte dominó sobre altres carreteres adjacents.

Evolució de les retencions a la C-58 i el seu impacte en la mobilitat

A mesura que avançaven les últimes hores del matí, la situació a la C-58 no millorava. Les imatges difoses al migdia reflectien retencions tant en sentit sud, cap a Barcelona, com en sentit nord, en direcció a Sabadell i Montcada. El motiu: un nou vehicle avariat que ha obligat a tallar un altre carril a la zona del Nus de la Trinitat. Aquest punt, conegut per ser un autèntic embut en hores punta, ha acabat convertint-se en l’escenari de llargues files i circulació intermitent.

L’afectació no només es limita a la via principal, sinó que les retencions s’estenen ara mateix a la Pota Nord i als enllaços amb la C-33, col·lapsant els accessos des de municipis com Santa Coloma de Gramenet.

L’AP-7 pateix les conseqüències d’un accident de camió cisterna

L’altra gran incidència de la jornada ha tingut lloc a l’AP-7, a la zona de la Roca del Vallès, on un accident d’un camió cisterna ha obligat a tallar un carril en sentit Girona durant bona part del matí. El procés de retirada del vehicle accidentat ha generat retencions de fins a un quilòmetre, segons les actualitzacions oficials, i la situació no s’ha normalitzat encara fins i tot diverses hores després del sinistre.

El tram afectat, crucial per a la connexió entre l’àrea metropolitana i la província de Girona, ha registrat llargues cues, especialment entre Montornès i la Roca del Vallès, complicant encara més la circulació i afectant tant vehicles lleugers com transportistes. Els operaris han treballat per habilitar el pas amb la màxima celeritat possible, però l’impacte sobre la mobilitat regional ha estat inevitable.