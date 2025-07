2 morts en un club nocturn: La hipòtesi macabra dels Mossos

Una densa columna de fum negre esquinçant el cel d’un tranquil dissabte al matí ha estat el primer presagi de la tragèdia. El que inicialment semblava un greu incendi en un local d’oci, ha escalat en poques hores fins a convertir-se en un succés de contorns molt més foscos i complexos. Dues persones han perdut la vida a l’interior de l’establiment, però la investigació policial ha obert la porta a una hipòtesi que glaça la sang, unint aquest fatal incendi amb un altre succés mortal ocorregut gairebé simultàniament a pocs quilòmetres de distància.

L’epicentre de la tragèdia s’ha localitzat al municipi de Bellpuig, a la comarca lleidatana de l’Urgell. Al voltant de les nou i mitja del matí d’aquest dissabte, els serveis d’emergència van rebre l’avís d’un virulent incendi al club nocturn Estrellas, un conegut local situat al costat de la carretera.

La gravetat de la situació va obligar els Bombers de la Generalitat a mobilitzar fins a onze dotacions, que es van trobar un foc completament desenvolupat a la planta baixa d’un immoble de dos pisos. Després tasques feixugues d’extinció, els equips d’emergència van confirmar el pitjor dels temors: la troballa de dos cossos sense vida a l’interior del local.

La macabra connexió: un atropellament mortal a les vies

Mentre els bombers lluitaven contra les flames al club Estrellas, una altra alarma saltava a la mateixa localitat de Bellpuig. Un segon avís informava d’un atropellament mortal a les vies del tren que creuen el municipi, un succés que va obligar a tallar la circulació de la línia RL4 de Rodalies i a activar el pla d’emergències Ferrocat. En un primer moment, ambdós incidents es van tractar com dues tragèdies aïllades que havien coincidit fatalment en el temps i l’espai.

Tanmateix, a mesura que avançaven els minuts, els investigadors dels Mossos d’Esquadra van començar a traçar una possible i esgarrifosa connexió entre ambdós successos. Fonts policials, citades per l’Agència Catalana de Notícies (ACN), han confirmat que no es descarta que l’incendi pogués tenir una relació directa amb l’atropellament.

Aquesta línia d’investigació, que la policia catalana maneja amb la màxima cautela, ha convertit un doble succés tràgic en un complex trencaclosques criminal.

Una investigació complexa amb totes les hipòtesis obertes

La Divisió d’Investigació Criminal (DIC) dels Mossos d’Esquadra ha assumit el cas, i els seus agents treballen sobre el terreny per recollir proves tant al club calcinat com al punt de l’atropellament ferroviari. La principal hipòtesi que es planteja és la d’un possible doble homicidi seguit d’un suïcidi. Els investigadors exploren la possibilitat que l’autor de l’incendi, després de provocar-lo i causar la mort de les dues víctimes del club, es dirigís a les vies del tren per llevar-se la vida.

No obstant això, la policia insisteix que "totes les hipòtesis romanen obertes". No es descarta cap altra possibilitat, incloent-hi un revenja o altres motivacions criminals que podrien haver desembocat en aquest doble escenari fatal.

Serà clau la identificació de les tres víctimes —les dues de l’incendi i la de la via del tren—, així com els resultats de les autòpsies i l’anàlisi de les restes recollides per la policia científica al club Estrellas. Aquestes proves seran determinants per confirmar o descartar la macabra seqüència que ara mateix centra tots els esforços dels investigadors.