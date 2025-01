Incendi en un taller de polígon industrial mobilitza diverses dotacions de bombers

per Iker Silvosa

La tarda de diumenge va estar marcada per un aparatós incendi declarat a l'interior d'un taller del polígon industrial d'Argelaguer, segons han informat els Bombers de la Generalitat. L'avís es va rebre al voltant de les 17:15 h, moment en què les flames es van originar a la roda i la part posterior d'un camió, estacionat dins de la nau. Davant la possibilitat que el foc s'estengués a la resta de vehicles i zones del recinte, es van mobilitzar diverses dotacions de bombers, finalment sumant fins a set equips d'intervenció.

El foc, que va afectar principalment la zona del pneumàtic i a diversos elements de l'estructura posterior del camió, va ser sufocat abans que avancés a altres parts del vehicle o als camions adjacents. D'acord amb la informació facilitada, la propagació no va arribar a incidir en altres vehicles ni en la resta d'estances de la nau, gràcies a la ràpida i coordinada actuació dels bombers.

Un cop controlades les flames, els efectius es van centrar a ventilar el fum que s'havia acumulat a la nau. Aquest pas resulta fonamental per garantir la seguretat del personal i minimitzar la contaminació de l'aire a l'interior del taller, a més de permetre la revisió detallada dels danys causats. Per fortuna, no s'han reportat persones afectades ni ferits a conseqüència de l'incident.

Segueix la investigació

Tot i que encara es desconeixen les causes exactes que van desencadenar el foc a la roda i part posterior del camió, les primeres hipòtesis apunten a un possible fall mecànic, una sobrecàrrega en el sistema de frenada o algun problema en el circuit elèctric. Aquestes suposicions, no obstant això, hauran de ser corroborades en les pròximes hores, quan els especialistes i tècnics de la companyia d'assegurances duguin a terme el corresponent peritatge del sinistre.

La Guàrdia Urbana i altres autoritats presents al polígon van col·laborar en la seguretat perimetral, assegurant-se que treballadors i curiosos no s'acostessin a la zona afectada durant les maniobres d'extinció, evitant així possibles riscos. Igualment, es va controlar el trànsit als accessos al polígon per afavorir el pas dels vehicles d'emergències.

Per als cossos de bombers, l'efectivitat de la seva actuació es deu, en bona part, a la rapidesa amb què es va rebre l'avís i a la bona disposició dels treballadors del taller, que van facilitar l'entrada de les dotacions i els mitjans necessaris. Cada minut va resultar crucial per impedir que les flames prenguessin força en un polígon industrial on la concentració de materials combustibles (principalment pneumàtics i elements de mecànica) pot multiplicar la perillositat.