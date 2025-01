Alerta a la C-32 després d'un accident: Carrils tallats i llargues cues

per Iker Silvosa

El matí d'aquest dilluns s'ha vist embolicat en un important caos circulatori al llarg de la C-32, en sentit Barcelona, com a conseqüència d'un accident registrat a l'altura d'Alella (Maresme). La incidència, segons informen des del Servei Català de Trànsit, ha obligat a tallar un carril de l'autopista, causant retencions que inicialment se situaven en un tram de quatre quilòmetres des de Teià, però que han augmentat amb rapidesa al llarg de l'hora següent. A mesura que avançava el matí, les cues han acabat estenent-se fins a Vilassar de Dalt, cobrint aproximadament set quilòmetres de congestió.

El succés, del qual encara no s'han divulgat detalls sobre la seva gravetat o la presència de ferits, es va produir en plena hora punta, quan un gran nombre de conductors es dirigia als seus llocs de treball o centres d'estudi. La combinació d'elevat trànsit i el tall d'un carril han generat un autèntic “efecte embut” que ha col·lapsat l'autopista, assolint temps de demora considerables per a aquells que circulaven en direcció Barcelona.

Evolució preocupant

Segons els tuits emesos pel compte oficial de Trànsit, el primer avís indicava que, poc després de les vuit del matí, s'havia procedit a tallar un carril en sentit Barcelona arran d'un accident a Alella. En aquell moment, es parlava d'un tram de congestió proper a quatre quilòmetres, amb parades intermitents i velocitats molt baixes. El missatge incloïa imatges captades per les càmeres de l'autopista, mostrant una successió de turismes i camions detinguts o avançant a pas de tortuga.

Només mitja hora després, els mateixos canals d'informació assenyalaven que el problema s'havia agreujat: la cua ja s'estenia fins a Vilassar de Dalt, cobrint set quilòmetres d'embús en total. D'aquesta manera, el desplaçament de milers de conductors empitjorava, mentre es mantenia la restricció d'un carril en sentit Barcelona. La principal petició als automobilistes consistia a mantenir la paciència, respectar la distància de seguretat i seguir les indicacions dels panells lluminosos, així com dels agents dels Mossos d'Esquadra o la Guàrdia Urbana si es desplaçaven a regular el trànsit.

L'incident ha tingut un efecte dòmino a les vies colindants, ja que nombrosos conductors han optat per sortir de la C-32 i buscar rutes alternatives a través de carreteres secundàries o l'N-II. Aquest desviament improvisat s'ha traduït en un augment del trànsit als accessos a municipis com Tiana, Montgat o Masnou, on s'han registrat també retencions puntuals. AIxí i tot, Trànsit recomana a aquells que puguin retardar o avançar el seu viatge que ho facin, amb la finalitat d'evitar quedar atrapats en un coll d'ampolla que, segons les previsions, podria persistir durant bona part del matí.

En l'última actualització s'assegura que els cotxes ja han estat retirats al voral, per la qual cosa en els pròxims minuts hauria de començar a normalitzar-se, a poc a poc, la situació. De moment, però, són ara 8 els quilòmetres en què es distribueix la congestió.