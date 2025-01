Espectacular incendi en una zona de vegetació: Intervenen 7 dotacions de bombers

La matinada de diumenge es va veure interrompuda per un llaminer incendi de vegetació a les proximitats de la riera de Riudecanyes. Segons la informació proporcionada pels Bombers de la Generalitat a través de les seves xarxes socials, l'avís es va rebre al voltant de les 07:31 h, quan les flames es propagaven amb rapidesa per la zona. El desplegament inicial va comptar amb set dotacions especialitzades en incendis forestals (GRAF) i, gràcies a la seva intervenció, es va aconseguir controlar el focus i evitar que s'estengués a àrees circumdants.

El vent i l'orografia del terreny van complicar les tasques en un primer moment. Els bombers detallen que l'incendi presentava un “cap” actiu, és a dir, un front principal que avançava amb virulència cap a una àrea de canyar a la part posterior del focus. Per frenar la seva progressió, els equips van decidir utilitzar la tècnica de foc tècnic, consistent a generar un contrafoc controlat a la zona de la cua, amb la finalitat d'eliminar la vegetació més densa i privar l'incendi de combustible addicional. Aquesta maniobra va permetre “ancorar” l'avanç de les flames i tancar el perímetre.

A prop de les 11:00 h, els bombers donaven per extingit l'incendi, segons han confirmat ells mateixos en el seu perfil oficial. Així mateix, precisaven que la superfície cremada ascendeix a uns 4.200 m², d'acord amb l'estimació d'Agents Rurals. Aquesta xifra és rellevant, ja que posa de manifest l'efectivitat dels esforços realitzats perquè el foc no s'estengués més enllà de la franja inicial.

Origen desconegut

En les imatges publicades s'aprecia com les flames il·luminaven la nit propera a la riera, generant flamarades que es podien veure des de punts relativament llunyans. El foc s'alimentava de matolls i canyars, dos tipus de vegetació que, donada la seva facilitat per cremar, poden donar lloc a incendis ràpids i de difícil contenció si es combinen amb vent. Davant d'aquests factors, la presència de dotacions GRAF —altament especialitzades en el combat d'incendis forestals— va resultar determinant per tallar la progressió de l'incendi i protegir els cultius o habitatges propers a la zona.

Afortunadament, els Bombers de la Generalitat no han reportat víctimes ni danys materials significatius a part de la superfície arrasada per les flames. Per la seva banda, la unitat d'investigació de la zona recollirà informació addicional per determinar si la causa de l'incendi respon a motius naturals, com una espurna generada per vents o descàrregues elèctriques, o si va existir alguna negligència o comportament imprudent que hagi desencadenat el succés.

A mesura que es completi l'avaluació de la zona, es procedirà a verificar les condicions del terreny cremat i es monitoritzarà per evitar possibles rebrots. La col·laboració ciutadana també resulta clau en aquestes situacions: alertar ràpidament els serveis d'emergència davant la mínima columna de fum o flamarades pot marcar la diferència entre un incendi controlat en poques hores i un succés amb conseqüències més greus. De moment, l'incendi de la riera de Riudecanyes es salda amb una actuació exitosa dels bombers, que han evitat que les flames assolissin dimensions majors.