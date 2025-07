Incendi amb ferits en una indústria tèxtil

Un dens fum negre va alertar els serveis d'emergència a primera hora de la tarda, presagiant un incident de considerable magnitud al cor d'una zona industrial. Les flames s'havien originat en un punt crític d'una nau, deslligant una ràpida mobilització que posava de manifest la gravetat de la situació.

El succés, que es va deslligar passades les dues de la tarda, va obligar a actuar amb celeritat per evitar que les conseqüències fossin encara pitjors, en un entorn on la producció i la maquinària pesant formen part del dia a dia.

L'alerta va sonar cap a dos quarts de tres de la tarda

L'incident va tenir lloc en una indústria tèxtil de la comarca d'Osona, concretament al municipi de Santa Eugènia de Berga. La trucada d'alerta es va registrar a les 14.26 hores, segons van informar els Bombers de la Generalitat, mobilitzant de seguida diverses dotacions al lloc dels fets.

| ACN

L'aparatositat del fum que inundava completament la nau industrial va complicar les tasques dels equips d'extinció, convertint la visibilitat en pràcticament nul·la i dificultant la localització del focus de l'incendi.

Dos treballadors ferits, un de gravetat

La pitjor part del succés es va centrar en les conseqüències humanes. Dos dels treballadors de la fàbrica tèxtil van resultar afectats per l'incendi i la inhalació de fum. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) es va desplaçar ràpidament fins al lloc amb dues unitats terrestres per atendre els ferits. Després d'una primera valoració in situ, tots dos van ser traslladats a l'Hospital de Vic per rebre atenció especialitzada.

Segons el comunicat oficial del SEM, el pronòstic dels dos afectats era desigual. Un dels operaris es trobava en estat greu, mentre que el segon presentava un quadre de caràcter lleu.

Aquest balanç de ferits posa en relleu el risc inherent als entorns industrials, on una fallada tècnica pot derivar en greus perills per a la seguretat i la salut de les persones que hi desenvolupen la seva tasca. La ràpida intervenció sanitària va ser clau per estabilitzar els afectats i procurar-los l'assistència necessària amb la màxima brevetat possible.

Un foc originat als filtres de ventilació

Els Bombers de la Generalitat, un cop controlada la situació, van poder determinar l'origen del foc. Les flames es van iniciar als filtres del sistema de ventilació de la indústria. Aquest tipus d'incidents no és infreqüent en el sector tèxtil, on l'acumulació de partícules i fibres als sistemes d'extracció pot generar un entorn propici per a la combustió si es donen les condicions adequades.

Una de les claus que expliquen la ràpida propagació del fum va ser la mateixa estructura de la nau, descrita pels bombers com a "no compartimentada".

| Govern

Aquesta característica arquitectònica, si bé pot ser funcional per a certs processos productius, facilita que el fum s'estengui sense barreres per tot el recinte, dificultant enormement les tasques d'extinció i evacuació.

Precisament per això, les tasques de ventilació es van prolongar durant un temps considerable, essent un pas indispensable per assegurar la zona i permetre una inspecció completa dels danys materials. La comarca d'Osona, i en particular municipis com Santa Eugènia de Berga, compta amb un notable teixit industrial, on el sector tèxtil conviu amb altres indústries potents com la càrnia.