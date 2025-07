Accident a la B-23: Carril tallat, comencen a generar-se cues

Complicacions aquest dilluns per als milers de conductors que circulaven a primera hora de la tarda per la B-23. Un incident en una de les artèries principals de sortida de Barcelona ha posat a prova la paciència dels usuaris, generant un efecte dominó que ha donat com a resultat llargues cues i demores inesperades.

El que havia de ser el trajecte final de la jornada laboral s'ha transformat en una odissea per a molts, recordant-nos la fragilitat de la mobilitat a les grans àrees metropolitanes.

L'epicentre del caos s'ha localitzat en l'autovia B-23, un punt neuràlgic per al trànsit que connecta la capital catalana amb el Baix Llobregat. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit a través dels seus canals oficials, un accident ha obligat a prendre mesures dràstiques que han afectat directament la fluïdesa de la circulació en un tram especialment sensible durant l'hora punta de la tarda.

Un carril tallat desferma el caos

Els fets han tingut lloc cap a les quatre de la tarda d'aquest dilluns, 14 de juliol de 2025, al terme municipal de Sant Feliu de Llobregat. Per causes que encara s'estan investigant, un sinistre viari ha obligat a tallar un dels carrils de la B-23 en sentit Barcelona, tot i que afectant principalment el flux de sortida per la congestió generada.

Tot i que els detalls sobre els vehicles implicats i l'estat dels seus ocupants no han transcendit en un primer moment, l'impacte sobre el trànsit ha estat immediat i sever.

La supressió d'un dels carrils a l'inici de l'operació retorn ha actuat com un tap, alentint la marxa i generant les primeres retencions de manera gairebé instantània. En qüestió de minuts, la densa circulació habitual de la B-23 a les tardes d'un dia laborable s'ha convertit en una llarga serp de vehicles pràcticament aturats, un panorama desolador per a aquells que intentaven tornar a casa seva.

La taca d'oli s'estén: cues quilomètriques

El que inicialment eren "les primeres retencions", com apuntava Trànsit en la seva comunicació inicial, no va trigar a convertir-se en cues quilomètriques. La congestió s'ha estès ràpidament, afectant l'autovia diversos quilòmetres abans del punt de l'accident.

Aquest monumental embús no només ha afectat els usuaris de la B-23, sinó que també ha tingut conseqüències a les vies secundàries i altres accessos propers, ja que molts conductors han buscat rutes alternatives per esquivar el col·lapse, saturant alhora altres carreteres de la comarca. La B-23 és coneguda per ser una via d'alta capacitat fonamental per a la connexió de Barcelona per la Diagonal, i qualsevol alteració en el seu funcionament té un impacte magnificat a tota la xarxa viària de l'entorn.

La B-23, un punt calent del trànsit metropolità

No és la primera vegada que l'autovia B-23 es converteix en notícia per accidents i retencions. El seu traçat, que discorre en paral·lel a l'A-2, absorbeix un volum de trànsit diari de desenes de milers de vehicles. Aquesta alta densitat la converteix en un escenari freqüent d'incidents, des d'avaries que col·lapsen un carril fins a accidents de més envergadura.

La pressió constant sobre aquesta infraestructura posa de manifest la necessitat d'una gestió del trànsit eficient i de la conscienciació dels conductors per extremar les precaucions.