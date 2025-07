Un camió punxa una roda i s'embolica a la C-32: tallada

La tarda d'aquest dilluns prometia ser una més en l'atrafegat anar i venir de la costa, amb el sol de juliol marcant el ritme de les vacances per a milers de persones. Tanmateix, un imprevist mecànic, tan comú com una punxada, ha estat suficient per desfermar el caos i posar en escac la paciència de centenars de conductors.

El protagonista involuntari ha estat un vehicle de gran tonatge, l'avaria del qual ha provocat el col·lapse total d'una de les vies més importants de la regió, demostrant la fragilitat de la xarxa viària en plena temporada estival.

El succés, que ha generat retencions importants, s'ha produït en un punt estratègic, just a la sortida d'un túnel, convertint una simple incidència en un problema logístic i de seguretat viària complex que ha requerit la intervenció immediata dels serveis d'emergències i manteniment de carreteres.

| ACN

Col·lapse a la C-32 a l'altura de Calafell

L'incident ha tingut lloc a l'autopista C-32, coneguda com l'autopista Pau Casals en aquest tram, concretament a l'altura del municipi de Calafell. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit a través dels seus canals oficials a les 17:26 hores d'aquest dilluns 14 de juliol, un camió ha patit la punxada d'una de les seves rodes quan es disposava a sortir del túnel d'"El Mirador", en sentit Tarragona.

La imatge captada per les càmeres de trànsit és eloqüent: la cabina del camió queda aturada al voral, però el remolc ocupa completament l'únic carril de circulació en aquest punt, fent físicament impossible el pas de qualsevol altre vehicle.

L'avaria ha provocat una paràlisi instantània del trànsit en direcció sud, generant en pocs minuts una cua de vehicles que, segons les primeres estimacions de Trànsit, ja arribava al quilòmetre de longitud.

L'elecció del lloc no podria haver estat més inoportuna. La C-32 és una via fonamental per a la mobilitat a la Costa Daurada, especialment en un dilluns de juliol, jornada de desplaçaments turístics i de retorn a casa per a molts treballadors.

Calafell, un epicentre turístic, veu com la seva principal via d'accés i sortida cap al sud queda bloquejada, afectant no només els que es dirigien a Tarragona, sinó també a destinacions pròximes com Coma-ruga, El Vendrell o l'accés a altres vies ràpides com l'AP-7.

| ACN

La retirada del camió

La retirada d'un vehicle pesant en aquestes circumstàncies representa un desafiament considerable. No es tracta d'una simple grua d'assistència en carretera. Un camió d'aquestes dimensions, especialment si va carregat, requereix maquinària especialitzada per ser mogut amb seguretat, més encara en trobar-se en una posició que bloqueja completament la calçada a la sortida d'un túnel.

Mentre els conductors atrapats esperen amb paciència que es reobri la circulació, l'episodi servirà per analitzar la resiliència de les nostres autopistes. Una simple punxada ha estat suficient per aturar el pols de la Costa Daurada durant una tarda d'estiu, una lliçó sobre com la normalitat a les nostres carreteres penja, de vegades, del bon estat d'un sol pneumàtic.