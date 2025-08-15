Un incendi crema un pis completament: Desallotjats els clients d’un restaurant

Les flames van irrompre en la tranquil·litat d'un sopar, transformant una nit plàcida en un escenari de caos i incertesa. La forta olor de fum i el so creixent de les sirenes van alertar els comensals i veïns que alguna cosa greu estava passant molt a prop.
El que va començar com un incident domèstic va escalar ràpidament, provocant una evacuació massiva i la mobilització d'un notable contingent d'emergències. Una vetllada que prometia ser l'inici d'un pont festiu es va convertir en un record inesborrable per a desenes de persones que van veure la seva rutina alterada per un devastador incendi.
El succés va tenir lloc en un edifici residencial de la localitat gironina de Blanes, un conegut municipi de la Costa Brava. L'avís es va rebre poc després de les deu de la nit del passat dijous, quan el foc es va originar a la cuina d'un dels pisos.
La virulència de les flames va ser tal que en qüestió de minuts van començar a devorar la resta de les estances, generant una densa columna de fum visible des de diversos punts de la població. La ràpida propagació amenaçava d'afectar tot l'immoble, deslligant l'alarma general.
Un ampli desplegament d'emergències
La magnitud de l'incendi va obligar a activar un operatiu de grans dimensions per controlar la situació i garantir la seguretat de tots els afectats. Fins a setze dotacions de diversos cossos d'emergència es van desplaçar fins al lloc dels fets, segons van informar fonts de l'ajuntament.
El contingent estava format per efectius dels Bombers de la Generalitat, agents de la Policia Local de Blanes i diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra, que van col·laborar en el perímetre de seguretat. Així mateix, unitats del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) hi van acudir de manera preventiva per atendre qualsevol possible ferit o afectat per inhalació de fum.
L'actuació es va centrar en dos fronts principals: l'extinció del foc i l'evacuació segura dels residents de l'edifici. Els nou llogaters del bloc van ser desallotjats amb celeritat per evitar riscos. Simultàniament, es van evacuar tots els clients i empleats d'un popular restaurant situat als baixos del mateix edifici.
L'establiment es trobava completament ple perquè era la vigília d'un dia festiu, cosa que va complicar lleugerament les tasques, però es va fer sense incidents.
Les seqüeles d'una nit de tensió
Els equips d'extinció van treballar intensament durant diverses hores per sufocar les flames, que van deixar l'habitatge totalment calcinat. La tasca dels bombers no va acabar aquí, ja que durant la matinada es va produir una petita reactivació del foc al pis afectat.
Afortunadament, els equips que romanien a la zona van poder controlar aquest conat de manera immediata, evitant que l'incident anés a més. L'estructura de l'edifici ha quedat compromesa en diversos punts, amb danys significatius que van més enllà del pis sinistrat.
Un cop extingit el foc, els tècnics van fer una primera avaluació dels desperfectes estructurals. Es va confirmar que diverses canalitzacions i conduccions de l'edifici havien resultat greument danyades, per la qual cosa serà necessària una reparació integral abans que els veïns puguin tornar als seus habitatges.
Aquest succés posa de manifest la vulnerabilitat de les estructures davant incendis d'aquesta naturalesa, on una fallada en una cuina pot desencadenar conseqüències per a tota una comunitat de propietaris. La investigació segueix oberta per esclarir les causes exactes de l'origen del foc.