Incendi en ple carrer que afecta diversos cotxes

Una densa columna de fum negre va trencar la tranquil·litat de la sobretaula aquest dijous. Les flames devoraven amb ferocitat un vehicle estacionat a la via pública, generant una alarma immediata entre els veïns. El foc, d'origen sobtat, va crear una escena de gran tensió i expectació.
La ràpida propagació de les flames amenaçava d'estendre els danys als cotxes propers. El succés va obligar a una intervenció urgent dels equips d'emergència per controlar la situació.
L'incident, que afortunadament no va causar ferits, va mobilitzar els serveis d'extinció ràpidament. L'espectacularitat del foc va atreure la mirada de nombrosos curiosos que observaven des d'una distància prudencial. La calor que desprenia era tan intensa que es podia sentir a diversos metres de distància del focus. La situació representava un perill evident en una zona residencial a plena llum del dia.
Alarma al migdia a la Cerdanya
Els fets van passar a la comarca de la Cerdanya, concretament a la localitat gironina de Puigcerdà. L'avís als serveis d'emergència es va registrar a les 14:13 hores, un moment de gran activitat a la zona. La Travessera de Volart va ser l'escenari exacte on es va desfermar el virulent incendi. Aquest carrer, situat al municipi pirinenc, es va convertir en el centre de totes les mirades. La intervenció va ser crucial per evitar que les conseqüències fossin encara més greus.
La trucada al telèfon d'emergències 112 va activar de seguida el protocol d'actuació per a aquest tipus de sinistres. Els residents i vianants van ser els primers a fer sonar l'alarma en veure el cotxe cremant. La preocupació principal era que el foc pogués arribar a les façanes dels edificis adjacents. A més, existia el risc que el dipòsit de combustible del vehicle pogués explotar.
Ràpida intervenció dels bombers
Dues dotacions dels Bombers de la Generalitat de Catalunya es van desplaçar amb celeritat fins al lloc del succés. A la seva arribada, els efectius es van trobar amb un foc completament desenvolupat que envoltava un turisme.
La seva prioritat va ser establir un perímetre de seguretat per protegir la ciutadania i altres béns. Tot seguit, van començar les tasques d'extinció utilitzant aigua i escuma per sufocar les flames eficaçment.
La professionalitat dels bombers va permetre controlar l'incendi en un temps relativament curt. La seva actuació va impedir que el foc s'estengués a un tercer vehicle o als habitatges propers. Les imatges del succés mostren la dificultat de la intervenció en un carrer estret amb cotxes aparcats a banda i banda. Un cop extingit el foc, els equips van refredar l'estructura del cotxe calcinat.
Un vehicle calcinat i un altre amb danys parcials
El balanç final dels danys materials va ser considerable, tot i la ràpida resposta. El vehicle on es va originar l'incendi va quedar completament calcinat, reduït a un esquelet de metall ennegrit.
Les flames i la intensa calor van afectar també un segon turisme que es trobava estacionat just al costat. Aquest segon cotxe va patir danys parcials importants en un dels seus laterals, la pintura i els plàstics.
Afortunadament, i com van confirmar els mateixos Bombers en un comunicat, no es van haver de lamentar danys personals. L'absència de ferits va ser la millor notícia dins de la gravetat de l'incident. La imatge del cotxe cobert d'escuma blanca, un cop apagat el foc, evidencia la virulència del succés.
Ara s'haurà d'iniciar una investigació per esclarir les causes que van originar les flames en el primer vehicle. Habitualment, aquest tipus d'incendis urbans solen deure's a fallades mecàniques o elèctriques.