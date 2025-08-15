Un incendio quema un piso por completo: Desalojados los clientes de un restaurante

Las llamas irrumpieron en la tranquilidad de una cena, transformando una noche apacible en un escenario de caos e incertidumbre. El penetrante olor a humo y el sonido creciente de las sirenas alertaron a los comensales y vecinos de que algo grave estaba ocurriendo muy cerca.

Lo que comenzó como un incidente doméstico escaló rápidamente, provocando una evacuación masiva y la movilización de un notable contingente de emergencias. Una velada que prometía ser el inicio de un puente festivo se convirtió en un recuerdo imborrable para decenas de personas que vieron su rutina alterada por un devastador incendio.

El suceso tuvo lugar en un edificio residencial de la localidad gerundense de Blanes, un conocido municipio de la Costa Brava. El aviso se recibió poco después de las diez de la noche del pasado jueves, cuando el fuego se originó en la cocina de uno de los pisos.

| ACN

La virulencia de las llamas fue tal que en cuestión de minutos comenzaron a devorar el resto de las estancias, generando una densa columna de humo visible desde varios puntos de la población. La rápida propagación amenazaba con afectar a todo el inmueble, desatando la alarma general.

Un amplio despliegue de emergencias

La magnitud del incendio obligó a activar un operativo de grandes dimensiones para controlar la situación y garantizar la seguridad de todos los afectados. Hasta dieciséis dotaciones de diversos cuerpos de emergencia se desplazaron hasta el lugar de los hechos, según informaron fuentes del ayuntamiento.

El contingente estaba formado por efectivos de los Bombers de la Generalitat, agentes de la Policía Local de Blanes y varias patrullas de los Mossos d'Esquadra, que colaboraron en el perímetro de seguridad. Asimismo, unidades del Servicio de Emergencias Médicas (SEM) acudieron de forma preventiva para atender cualquier posible herido o afectado por inhalación de humo.

La intervención se centró en dos frentes principales: la extinción del fuego y la evacuación segura de los residentes del edificio. Los nueve inquilinos del bloque fueron desalojados con celeridad para evitar riesgos. Simultáneamente, se evacuó a todos los clientes y empleados de un popular restaurante situado en los bajos del mismo edificio.

| Canva

El establecimiento se encontraba completamente lleno al tratarse de la víspera de un día festivo, lo que complicó ligeramente las tareas, pero se realizó sin incidentes.

Las secuelas de una noche de tensión

Los equipos de extinción trabajaron intensamente durante varias horas para sofocar las llamas, que dejaron la vivienda totalmente calcinada. La labor de los bomberos no terminó ahí, ya que durante la madrugada se produjo una pequeña reactivación del fuego en el piso afectado.

Afortunadamente, los equipos que permanecían en la zona pudieron controlar este conato de manera inmediata, evitando que el incidente pasara a mayores. La estructura del edificio ha quedado comprometida en varios puntos, con daños significativos que van más allá del piso siniestrado.

Una vez extinguido el fuego, los técnicos realizaron una primera evaluación de los desperfectos estructurales. Se confirmó que diversas canalizaciones y conducciones del edificio habían resultado gravemente dañadas, por lo que será necesaria una reparación integral antes de que los vecinos puedan regresar a sus hogares.

Este suceso pone de manifiesto la vulnerabilidad de las estructuras ante incendios de esta naturaleza, donde un fallo en una cocina puede desencadenar consecuencias para toda una comunidad de propietarios. La investigación sigue abierta para esclarecer las causas exactas del origen del fuego.