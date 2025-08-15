Terrible accident entre un cotxe i un camió

La tranquil·litat d'una tarda d'estiu s'ha vist completament trencada per un succés inesperat. Un violent impacte entre dos vehicles de dimensions molt dispars ha generat una escena colpidora. La col·lisió va provocar una resposta immediata i coordinada per part dels serveis d'emergència locals.
La magnitud del xoc va deixar imatges impactants que reflecteixen la gravetat del que ha passat a la calçada. Les autoritats treballen per esclarir les causes exactes que van desencadenar aquest lamentable incident viari.
El sinistre es va produir a la província de Lleida, concretament al terme municipal de Tornabous. Els fets van tenir lloc durant la tarda d'aquest dijous 14 d'agost, passades les set i mitja. Un turisme i un camió de gran tonatge van col·lidir de manera aparatosa a la carretera de Balaguer.
Com a conseqüència del fort impacte, el cotxe va patir les pitjors conseqüències, quedant completament bolcat sobre l'asfalt. El vehicle pesant, que transportava caixes de fruita, es va aturar a pocs metres del lloc del xoc.
Un aparatós bolc a la carretera de Balaguer
Les imatges difoses pels mateixos equips d'emergència mostren la duresa de l'accident ocorregut a la via. El cotxe, de color fosc, jeu amb el sostre contra la carretera al costat de la part davantera del camió.
Aquesta escena evidencia la violència de la col·lisió entre ambdós vehicles en aquest punt de la xarxa viària catalana. La carretera, que connecta importants localitats de la comarca com Tàrrega i Agramunt, es va convertir en l'epicentre de l'actuació. Els bombers van haver de fer complexes maniobres per poder estabilitzar i girar el turisme sinistrat.
Segons la informació oficial proporcionada pels Bombers de la Generalitat a través dels seus canals, l'avís es va rebre a les 19:37 hores. De seguida, es van activar els protocols d'emergència per atendre la situació amb la màxima celeritat possible.
La ràpida intervenció va ser clau per assegurar la zona i evitar riscos majors per a altres conductors. El succés ha posat de manifest una vegada més la perillositat de certs trams interurbans.
Ràpida mobilització dels serveis d'emergència
Fins al lloc de l'accident a Tornabous s'hi van desplaçar un total de cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat. La seva tasca es va centrar en primer lloc a garantir que no hi havia persones atrapades a l'interior del turisme.
Afortunadament, es va confirmar que cap ocupant havia quedat empresonat entre les restes del vehicle. Posteriorment, els bombers van fer les delicades tasques per tornar el cotxe a la seva posició original. Mentrestant, el personal del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) atenia diverses persones afectades pel sinistre.
La coordinació entre els diferents cossos de seguretat i emergències va ser fonamental per gestionar la situació. La presència dels vehicles d'emergència va obligar a regular el trànsit a la zona per facilitar les tasques.
Aquest tipus d'accidents que impliquen camions solen ser especialment complexos per les dimensions dels vehicles. Les conseqüències d'un impacte així recorden la fragilitat dels turismes davant dels gegants de la carretera. La investigació determinarà ara la cadena de successos que va portar a aquest terrible resultat en una tarda estival.