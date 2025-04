Tragèdia mortal en l'incendi d'un bloc de pisos de 7 plantes

per Mireia Puig

Un tràgic incendi ha tenyit de dol aquest cap de setmana una localitat catalana, deixant commocionats els veïns i autoritats locals. Les flames es van originar la nit de dissabte, provocant el caos i una ràpida mobilització dels equips d'emergència per controlar una situació que, lamentablement, va tenir un desenllaç mortal.

Nit de tragèdia a Lloret de Mar

L'alarma va saltar al voltant de les 23:45 hores quan es va rebre l'avís d'un incendi en un habitatge situat a la primera planta d'un edifici residencial de set altures a Lloret de Mar (Selva). Segons van informar els Bombers de la Generalitat, en arribar al lloc dels fets, el foc ja es trobava en un estat avançat, complicant enormement les tasques inicials d'extinció i rescat.

Un total de deu dotacions de bombers van ser mobilitzades ràpidament per intentar controlar el foc, que va generar una densa fumera en tot el forat de l'escala de l'immoble, dificultant greument l'evacuació.

| @bomberscat

Diversos residents, alarmats per la intensitat del fum, van optar per autoevacuar-se, mentre que altres dos veïns van quedar atrapats en els seus respectius domicilis, requerint intervenció directa per part dels bombers.

Rescat i tragèdia a l'interior del pis

Durant les tasques de rescat, els bombers van localitzar a l'interior de l'habitatge incendiat una persona en estat inconscient. Tot i que els equips de rescat van aconseguir treure la víctima de l'immoble i lliurar-la immediatament al personal del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), els esforços realitzats no van ser suficients. Finalment, es va confirmar la defunció d'aquesta persona poc després del rescat, cosa que va afegir una profunda nota de tristesa al ja dramàtic incident.

Per la seva banda, els dos veïns que romanien confinats van ser rescatats amb èxit i, afortunadament, no van presentar lesions de gravetat, encara que sí van patir moments de gran tensió i angoixa mentre esperaven ajuda.

| Govern

Investigació oberta pels Mossos d'Esquadra

Un cop controlat i extingit completament l'incendi, al voltant de les 00:30 hores de diumenge, els equips d'emergència van permetre als residents accedir temporalment als seus habitatges amb l'únic propòsit de recuperar les seves pertinences essencials. No obstant això, la gravetat dels danys soferts va fer que les autoritats desaconsellessin taxativament als afectats passar la nit a l'immoble, obligant-los a buscar allotjaments alternatius.

Actualment, la investigació està sent liderada pels Mossos d'Esquadra, que han assumit les tasques judicials i treballen intensament per determinar les causes exactes de l'incendi. Un altre aspecte fonamental en què se centren les autoritats és en la identificació definitiva de la víctima mortal, tasca en la qual s'han involucrat activament equips especialitzats.

La importància de la prevenció

Aquest tràgic succés posa novament en el focus la importància crucial de mantenir protocols estrictes de seguretat i prevenció contra incendis en edificis residencials. Encara que les circumstàncies concretes de l'origen d'aquest incendi encara estan sota investigació, la rapidesa amb què el foc es va propagar i la presència de fum intens suggereixen la necessitat urgent de revisar i reforçar les mesures preventives i de seguretat en blocs d'habitatges similars.

La pèrdua irreparable d'una vida humana en aquest incendi ens recorda la importància que tant les administracions públiques com els ciutadans assumeixin la prevenció com una responsabilitat compartida, per evitar tragèdies que impacten profundament en famílies i comunitats senceres.