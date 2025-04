22 contenidors cremats en diversos punts de Catalunya durant la nit

Durant les últimes setmanes, els incendis urbans s'han convertit en un fenomen preocupantment freqüent, despertant inquietud entre veïns i autoritats. No obstant això, el que va ocórrer la passada nit ha posat en alerta diversos municipis catalans a causa de l'abast i nombre d'incidents registrats.

Nit intensa per als bombers

Els Bombers de la Generalitat han informat sobre una intensa nit de treball, atenent fins a 10 incendis que s'han estès per diverses localitats catalanes. Els principals objectius dels vàndals han estat els contenidors, assolint la xifra de 22 unitats cremades, la qual cosa implica un greu dany material i un important cost econòmic per als municipis afectats.

Aquests incendis s'han produït en franges horàries molt properes, la qual cosa planteja la hipòtesi d'una actuació coordinada o, almenys, l'existència de patrons comuns en els successos. L'activitat incendiària va començar poc després de les nou de la nit i es va prolongar fins ben entrada la matinada.

| @bomberscat, ACN, XCatalunya

Detalls dels incidents

El primer avís va tenir lloc a Vilabertran, al voltant de les 21:31 hores, marcant l'inici d'una llarga nit per als efectius antiincendis. Poc després, concretament a les 21:41 hores, Lleida també va ser escenari del foc, on es van cremar dos contenidors.

Només minuts després, Manresa registrava un altre incident, prolongant-se el treball fins passada la una de la matinada.

Un dels punts més afectats va ser L'Hospitalet de Llobregat, on, a partir de les 23:39 hores, van cremar fins a quatre contenidors. Ja avançada la matinada, al voltant de les 3:35 hores, Sabadell va patir un altre atac similar amb dues unitats destruïdes.

Terrassa va protagonitzar un dels episodis més intensos i preocupants, amb dos incendis molt propers en el temps (a les 3:40 i 3:50 hores), cadascun destruint quatre contenidors, fent un total de vuit només en aquesta localitat. Finalment, Platja d'Aro es va despertar amb un altre incendi a primera hora del matí, al voltant de les 6:54 hores, sumant dos més a la lamentable llista.

Investigacions en curs

Per ara, les autoritats han obert una investigació per determinar si aquests incidents són obra d'un mateix grup o si, per contra, es tracta d'actes aïllats realitzats per individus diferents.

| @bomberscat

La freqüència amb què ocorren aquests successos està preocupant especialment en l'àmbit municipal, atès que generen no només pèrdues econòmiques sinó també riscos greus per a la població a causa de la proximitat d'alguns contenidors incendiats a edificis residencials.

La policia municipal i els Mossos d'Esquadra treballen conjuntament per localitzar els responsables, revisant càmeres de seguretat i recollint testimonis que puguin ajudar a esclarir aquests successos.