Incendi brutal en una nau industrial: 17 dotacions de bombers actuant

Una densa i fosca columna de fum va esquinçar la tranquil·litat del cel vespertí cap a les sis de la tarda. El potent senyal visual va generar una immediata i justificada alarma als voltants. Un incendi de considerables proporcions s’havia desfermat sobtadament durant la tarda d’aquest dilluns. L’emergència va desencadenar una ràpida i massiva mobilització dels equips d’extinció
La virulència de les flames va dibuixar amb celeritat un escenari de màxima tensió i incertesa a la zona. Aquells moments inicials van resultar absolutament crítics per poder contenir una situació que amenaçava de descontrolar-se. La preocupació creixia entre els treballadors de les naus veïnes que observaven el preocupant succés
Un desplegament massiu al Vallès Oriental
El sinistre va tenir lloc concretament al terme municipal de Lliçà de Vall, a Barcelona. El foc va devorar completament una nau industrial d’uns 400 metres quadrats de superfície
Aquesta instal·lació estava ubicada dins del polígon industrial Cantallops, un important nucli d’activitat empresarial. Fins a disset dotacions dels Bombers de la Generalitat de Catalunya es van desplaçar amb urgència al lloc
El seu objectiu primordial consistia a aturar el virulent focus que consumia l’estructura sense descans. Entre els vehicles desplegats es podien observar camions autoescala per combatre les flames des de les altures
Els accessos al polígon van quedar temporalment restringits per facilitar les tasques dels equips d’emergència. La perfecta coordinació dels bombers va ser completament essencial des del primer instant per controlar el perímetre
El risc latent en la producció cosmètica
La nau industrial afectada per l’incendi es dedicava a la producció de productes cosmètics. Aquesta activitat industrial específica sovint implica la manipulació de dissolvents, alcohols i altres compostos químics inflamables
La mateixa naturalesa d’aquestes matèries primeres va poder influir en la ràpida propagació del foc. Els bombers es van enfrontar a un escenari realment advers pel dens fum generat. El color fosc del fum suggeria la combustió de plàstics i altres productes sintètics emmagatzemats
Les imatges compartides pels serveis d’emergències mostraven els efectes devastadors del foc. El sostre de la instal·lació havia col·lapsat completament sota la intensa calor de les persistents flames
La seguretat com a màxima prioritat al polígon
Davant l’evident risc potencial, els equips d’emergència van actuar amb extrema cautela des del principi. Van establir un ampli perímetre de seguretat al voltant de la nau incendiada per garantir la protecció de tothom. Aquesta mesura crucial va impedir que curiosos i vehicles aliens s’apropessin a la zona de perill
A més, com a acció preventiva, van sol·licitar el confinament del personal a les naus més properes a l’incendi. Aquesta acció pretenia evitar possibles intoxicacions per la inhalació del fum tòxic que envaïa l’ambient. Afortunadament, les fonts oficials dels bombers van confirmar la inexistència de ferits en el succés. L’evacuació primerenca i el confinament van resultar ser estratègies de seguretat molt efectives en aquest cas